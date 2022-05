Piacere Modena, Mammi (Emilia Romagna): siamo la regione con più Dop e Igp in Europa, patrimonio da tutelare e valorizzare – VIDEOINTERVISTA

"La Romagna è terra di eccellenze, siamo la terra della Motor Valley, della Food Valley e della Wellness Valley, qualche anno fa abbiamo avviato una progettualità rispetto a questi ambiti che sono capaci di attirare davvero tante persone dall'Italia e dal mondo. Abbiamo bisogno di valorizzare questi aspetti, per presentarci in modo unito, perché un biglietto da visita deve essere davvero completo, soprattutto per un territorio ricco come il nostro di macchine straordinarie, di sport e di cibo. L'Emilia Romagna è la regione in Europa con il maggior numero di Dop e Igp, ben 44, prodotti conosciuti e amati in tutto il mondo e con un valore economico che supera i 3 miliardi di euro, un grande patrimonio anche sociale e culturale che vogliamo tutelare, continuare a produrre e soprattutto promuovere, in Italia e all'estero".

Così ad Agricolae Alessio Mammi, assessore all'agricoltura dell'Emilia Romagna, in occasione dell'incontro "Emilia Romagna e turismo Internazionale: sinergie e punti di forza tra motor e food Valley", organizzata da Piacere Modena in collaborazione con l'Asessorato all'Agricooltura e Agroalimentare dell'a Regione, con il Patrocinio della Camera di Commercio di Modena e del comune di Modena.