Piacere Modena, Molinari (Camera commercio Modena): oltre le 22 Dop e Igp il nostro territorio offre altri prodotti tipici di grande qualità da valorizzare – VIDEOINTERVISTA

"22 eccellenze tra Dop e Igp e tanti altri prodotti tipici che anche se questo si chiama Motor Valley Fest, al suo interno c'è anche la Food Valley. Questa è la testimonianza e l'intraprendenza di voler fare bene le cose che ci contraddistingue, che significa anche fare sistema con una condivisione di intenti e che costituisce una finestra sul futuro per quanto riguarda le tecnologie, come idrogeno, mobilità sostenibile, mobilità sostenibile, green economy, intelligenza artificiale. Questa è poi una occasione per poter toccare con mano le nostre eccellenze e dare slancio ad un territorio che, in epoca Covid ha sofferto tantissimo, ma che si sta riprendendo bene. Come Camera di Commercio abbiamo un marchio, quello delle Tradizioni e Sapori che riguarda le tipicità del nostro territorio, come il tortellino o il bensone, che non possono essere registrati come Dop e Igp perché non hanno la capacità industriale, ma che sono famosi in tutto il mondo, ci contraddistinguono e che devono essere tutelati. Con la Camera di commercio tuteliamo il consumatore, perché ci sono dei disciplinari e dei modi per controllare questi prodotti per valorizzarli e renderli sicuri".

Così Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio di Modena, in occasione dell'incontro "Emilia Romagna e turismo Internazionale: sinergie e punti di forza tra motor e food Valley", organizzata da Piacere Modena in collaborazione con l'Asessorato all'Agricooltura e Agroalimentare dell'a Regione, con il Patrocinio della Camera di Commercio di Modena e del comune di Modena.