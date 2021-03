Pianificazione, Fai Cisl: Bene rinnovo contratto in Veneto. Sia da apripista

Un commento positivo giunge anche dal Segretario Nazionale della Fai Cisl Patrizio Giorni, che per la federazione nazionale segue anche il comparto della panificazione: “Questo rinnovo è davvero di buon auspicio per tutto il settore, dobbiamo fare in modo che sia da apripista per i rinnovi negli altri territori. Fare leva sulla bilateralità e sulla contrattazione decentrata diventa sempre più importante per governare i cambiamenti futuri nel mercato del lavoro e nell’agroalimentare in generale, che sarà un settore determinante per la ripartenza del Paese, direi dunque che quanto condiviso tra le parti con questo rinnovo regionale va assolutamente nella giusta direzione”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK