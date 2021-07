Piano nuova Pac, Patuanelli: impensabile dimenticare pratiche di concorrenza sleale

“Nella nuova Pac stiamo chiedendo sforzi agli agricoltori per allineare le produzioni agricole agli obiettivi di sostenibilità. Non possiamo pensare in un mondo così globalizzato di dimenticarci delle pratiche di concorrenza sleale, laddove le previsioni di sostenibilità ambientale non sono così spinte come quelle che vogliamo implementare in Europa. Questo non porta ancora oggi a una soluzione normativa come nel caso della produzione di co2 e alla Carbon tax. Ma credo che quello sia l’obiettivo. Non potranno essere adottati accordi commerciali con paesi terzi a condizioni più favorevoli rispetto a regole vigenti in Ue”. Lo ha detto Patuanelli oggi in audizione in Commissione Agricoltura della Camera riferendo sugli obiettivi del Piano strategico Nazionale nel quadro della nuova Pac.

