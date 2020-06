PIANO TRANSIZIONE 4.0, GALLINELLA: IMPORTANTE PER VALORIZZARE MADE IN ITALY

È stato registrato dalla Corte dei Conti, ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 firmato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. “Il decreto disciplina le numerose novità introdotte nella Legge di Bilancio 2020 per incentivare e supportare la competitività delle nostre imprese e valorizzare il Made in Italy: l’obiettivo del Piano è infatti quello di avviare una nuova politica industriale del Paese che sia in grado di sostenere una veloce ripresa dell’economia dopo l’emergenza Covid-19” – afferma il presidente Comagri Filippo Gallinella. “Con il Piano saranno mobilitati 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno sull’innovazione, sugli investimenti green, sulla ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, e sulla formazione 4.0. Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019: si definiscono in particolare i criteri tecnici per la classificazione delle attività ammissibili al credito d’imposta, nonché l’individuazione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta. Un provvedimento quindi importante, poiché sarà fondamentale investire nei prossimi anni in questi ambiti, al fine di favorire il processo di transizione digitale del nostro sistema produttivo, anche nell’ottica dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, oltre che accrescere le competenze tecnologiche dei lavoratori” – conclude Gallinella.

