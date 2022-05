Piano Triennale Pesca: pronti decreti Mipaaf con beneficiari. Entrano Uci e Anapi. Federpesca fa il pieno mentre Cia punta su acquacoltura e scombina le carte

Pronti i decreti - uno per ogni lettera relativa ai beneficiari delle risorse - del Piano triennale per la Pesca. Individuati , sulla base delle risultanze della manifestazione di interesse di cui al decreto ministeriale 56720 del 7 febbraio 2022, i soggetti attuatori, distinti per categoria giuridica nel Piano nazionale triennale della Pesca e dell'acquacoltura 2022-2024.

Per quanto riguarda tra i soggetti relativi alla lettera B risultano Federpesca, con il 56% delle risorse, Coldiretti-Impresa Pesca, con il 31,18%, Anapi, con il 7,48% e Agripesca (Uci) con il 5,33%.

Per quanto riguarda la molluschicoltura fa il pieno l'Api di Confagricoltura mentre la Pescagri della Confederazione Italiana agricoltori avrebbe messo, da quanto apprende AGRICOLAE, in difficoltà gli uffici del Mipaaf in quanto comunicato solo alla fine che la manifestazione di interesse dell'organizzazione legata alla Cia avrebbe interessato il comparto dell'acquacoltura e non della Pesca (dove il ministero aveva preventivamente aumentato le risorse disponibili di circa il 10%), riducendo quindi risorse destinate ai soggetti beneficiari storici legati al settore dell'acquacoltura.

Il problema è stato superato grazie al fatto che il ministero aveva aumentato del 4% anche le risorse per l'acquacoltura.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto relativo alla lettera B:

DECRETO PIANO TRIENNALE PESCA