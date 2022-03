Piccole produzioni locali, passa in aula del Senato con nessun voto contrario. Vallardi: un ritorno al passato per ripartire verso il futuro

Approvato in aula del Senato con nessun voto contrario il ddl delle Piccole produzioni locali 728-B a firma del presidente della Commissione Agricoltura Gian Paolo Vallardi.

"Sono contento. In questo momento di difficolta per l'agricoltura italiana si tratta di un ritorno al passato per tornare ad essere autosufficienti quantomeno con le piccole produzioni locali. Un passo indietro verso la tradizione e la qualità e per riasserstarsi e ripartire verso il futuro", spiega Vallardi ad AGRICOLAE.

“Le piccole produzioni locali sono già legge in Veneto e in Friuli, e permettono, rispetto all’attività prevalente dell’azienda agricola, di produrre e vendere i prodotti tipici del luogo. Si va dunque dai salumi, alle torte, alle marmellate fatte in casa, fino a tutti quei prodotti tipici e distintivi di un luogo” aveva già spiegato il presidente della Comagri ad AGRICOLAE lo scorso 3 agosto quando il testo era passato in terza lettura all’unanimità.

Un passo importante perché rappresenta un segno di rilancio dell’attività agricola dopo la pandemia, ed è un ulteriore freccia all’arco dei nostri produttori. "Molte regioni avevano chiesto di attuare questa legge dopo la bella esperienza in Veneto e Friuli. Penso infine anche ai tanti giovani, che possono impegnarsi in questa attività senza investire cifre notevoli, basta solo la capacità di fare e la buona volontà” aveva proseguito Vallardi.