Piemonte, Bergesio – Gastaldi (Lega) “Servono risposte immediate alle infrastrutture Cuneesi, subito commissario

"La situazione delle infrastrutture cuneesi a un mese dall'alluvione che ha devastato il Piemonte, indica senza dubbio la necessità di cambiare passo dopo tanti, troppi ritardi. Servono risposte immediate. Per questo motivo, rinnoviamo la nostra proposta al Mit di provvedere urgentemente alla nomina di un commissario per accelerare il rifacimento del Tunnel di Tenda, per il ripristino della viabilità sulla SS20 e sull'intera tratta ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, gravemente danneggiate dal maltempo, in modo da sbloccare una situazione su cui si sono concentrate le legittime preoccupazioni degli imprenditori e della popolazione locale". Così i parlamentari cuneesi della Lega Salvini premier, Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi, questa mattina in videoconferenza con il Ministro dei Trasporti, De Micheli, per fare il punto sulle opere strategiche per il territorio e in particolare sull’Autostrada Asti-Cuneo. "Non accettiamo si perda altra tempo su un'opera così fondamentale - hanno proseguito gli esponenti del Carroccio -. E' necessario mettere in campo un vasto programma di semplificazione della burocrazia, che oggi impedisce ai Comuni e gli enti locali di dare velocemente risposte e garantire una manutenzione ordinaria costante dei territori che sono chiamati a governare", hanno concluso.

