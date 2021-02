Pignatone (M5s): settimana fondamentale per grano e canapa, grande attenzione ai produttori del sud

“Sin dall’inizio di questa legislatura, con i colleghi del Movimento 5 Stelle, stiamo lottando per riconoscere ai produttori del Sud il grande lavoro svolto per portare alimenti di alta qualità sulle tavole degli italiani e all’estero. Chi lavora nel settore agricolo lo sa, tra i problemi più importanti, da una parte vi è quello legato ai prezzi, dall’altra la tutela del Made in Italy da produzioni straniere spacciate per nostrane. Per far fronte a quest’ultima problematica, è arrivato con l’ultima Manovra il Granaio Italia, misura fondamentale per tutelare la produzione cerealicola italiana e nello specifico l'agricoltura del Sud. Adesso, sapremo con esattezza quanti cereali si producono, quanti se ne trasportano, informazioni circa la molitura e così via. Anche sull’altro versante, abbiamo lavorato all’approvazione di una norma che garantisce prezzi trasparenti. Già mercoledì 3 febbraio , si terrà la prima riunione del CUN, Commissione Unica Nazionale Sperimentale sul grano duro, un luogo di confronto della filiera grazie al quale assicuriamo una visione chiara dell'andamento dei prezzi”. Così il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone, componente della commissione Agricoltura a Montecitorio.

