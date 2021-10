Pizza, Coldiretti: bene operazione Margherita contro imbrogli

Ogni giorno solo in Italia si sfornano circa 8 milioni di pizze nelle circa 63mila pizzerie e locali per l’asporto, taglio e trasporto a domicilio dove si lavorano in termini di ingredienti durante tutto l’anno 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro. E' quanto stima la Coldiretti nel commentare positivamente l'operazione "Margherita" dei militari dei Reparti per Tutela Agroalimentare (Rac) di Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina che hanno verificato la veridicità e la lealtà delle informazioni proposte ai consumatori. Una operazione di trasparenza importante - conclude la Coldiretti - per combattere le frodi con il rischio concreto che vengano spacciati per Made Italy prodotti low cost come il concentrato di pomodoro cinese o le cagliate di latte dall’est Europa ma anche l'olio tunisino.

