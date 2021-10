Planet farm, presidente Fontana: nostra legge su agricoltura urbana favorirà nascita di aziende come questa

“La Lombardia è la Regione che più investe in ricerca e innovazione, non è un caso, dunque, che un progetto come quello di Planet Farm sia nato su questo territorio. Regione Lombardia si accinge ad approvare una legge sull’agricoltura urbana. Una legge che cercherà di rendere più semplice la realizzazione di iniziative di questo genere in grado di produrre cibo di qualità, nel rispetto dell’ambiente, dei meccanismi di mercato ma anche del bene del Pianeta. Insomma, una vera scommessa e una vera certezza per rispondere ai problemi del futuro”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l’inaugurazione, alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, questa mattina a Cavenago, in provincia di Monza e Brianza, dello stabilimento ‘Planet Farm’, un’azienda che ha sviluppato una tecnologia che permette di coltivare ortaggi in stabilimenti verticali, in assenza totale di pesticidi, nel massimo rispetto del Pianeta e delle sue risorse.

