Plastica monouso, Filiera Italia: recepite nostre richieste su bioplastica e carta impermeabilizzata, scelta che premia la sostenibilità vera del nostro Paese

“Una scelta di sostenibilità vera che premia il nostro Paese e le aziende che da anni investono in tecnologie e materiali innovativi” questo il giudizio di Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, sul recepimento di alcune importanti deroghe su bioplastica e carta impermeabilizzata in merito all'entrata in vigore in questi giorni delle limitazioni imposte dall’Europa sull'uso della plastica monouso “Istanze su cui Filiera Italia si era fortemente battuta - ricorda il consigliere delegato - e che hanno trovato fin da subito l'appoggio e il sostegno dei Ministri Cingolani e Giorgetti e dell'intero Governo”. “Si è andati verso un compromesso che concilia sostenibilità e produzione - prosegue Scordamaglia - e che valorizza il ruolo del nostro Paese primo in Europa per ricerca ed innovazione nel settore”.

“Una scelta importante - dicono poi da Filiera Italia - a sostegno anche della ristorazione che guarda al futuro e alle nuove modalità di vendita, dal delivery al drive trought" E conclude Scordamaglia "Questo risultato rappresenta soprattutto l'affermazione di un principio fondamentale, in piena fase di transizione green, e cioè che l'ambiente non lo si tutela come qualcuno vorrebbe smettendo di produrre - scelta che tra l’altro sposterebbe la produzione verso Paesi inquinanti - bensì incentivando le tecnologie sostenibili in cui le nostre aziende sono all’avanguardia”.