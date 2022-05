Pmi agricole, Comagri Senato. Ismea: Su indebitamento bancario, misura più efficace è il 25% di abbattimento del capitale imprese

“C’è apprezzamento per l’interesse e l’intervento per le Pmi agricole per affrontare il problema dell’indebitamento bancario oneroso che le affligge. Il provvedimento prevede tre modalità di intervento: dei mutui al 50% con provvista stato, un contributo in conto interessi per l’allungamento fino a 35 anni, un contributo in conto capitale fino al 25% di abbattimento del debito. Destinati e oggetto di questi interventi sono i finanziamenti credito agrario, prestiti per ripianamento e debiti non fiscali verso enti pubblici.”

Così Giorgio Venceslai, Ismea, nel corso dell’audizione in Comagri Senato in relazione al ddl n. 2063 (Concessioni di contributi per l'estinzione di passività onerose delle imprese agricole).

“Sono interventi che prevedono un aiuto di stato e come tale andrebbero inquadrati in una normativa comunitaria di riferimento e immaginiamo che sia il regime de minimis. Quest’ultimo non prevede necessità di notifica in commissione ma prevede un limite di intervento come sovvenzione all’impresa non superiore a 25mila euro in tre anni. Si comprime allora molto la potenzialità di questo strumento.

Si potrebbe poi estendere anche alle operazione di credito alle imprese per la pesca, e non solo all’agricoltura.

Per quanto riguarda le prime due modalità, contributi misti e allungamenti a 35 anni, va considerato che richiedono comunque la partecipazione del sistema bancario. Un aspetto da tenere presente perché non dipende solo dalle Pmi la possibilità di accedere a questo strumento.

Già veniamo da due/tre anni in cui il sistema ha fornito liquidità alle imprese e ha dato possibilità di allungare o ristrutturare le imprese, penso a tutta la liquidità 35mila euro covid o alle garanzie classiche covid. C’è poi il decreto Ucraina, con l’articolo 19, che prevede la ristrutturazione a 25 anni con garanzia. Ci sono quindi già una serie di strumenti a disposizione delle imprese.

Al momento il 25% della nostra attività di garanti riguarda operazioni di allungamento e ristrutturazione delle imprese. Non registriamo un incremento relativo all’articolo 19, non registriamo una maggiore vivacità del mercato.

Sarebbe bene utilizzare una piattaforma già collaudata e utilizzata dagli imprenditori in modo che non ci sia una sovrapposizione o un cambio di procedure. Andrebbe poi evitato la polverizzazione dell’aiuto, suggeriamo una finestra temporale e una priorità in base all’ordine cronologico, quindi a capienza e fermarsi lì dove le risorse che sono state stanziate si esauriscono.

In merito all’intervento la cosa che riteniamo più efficace è senz’altro la terza misura, il 25% di abbattimento del capitale delle imprese. Poi efficace, poi veloce e meno burocratico. Ha naturalmente un impegno finanziario più elevato, ma è la misura che può dare una risposta efficace alle necessità delle imprese.

Sulla parte procedurale. Nel disegno di legge è previsto l’intervento delle organizzazioni professionali che devono autocertificare la situazione debitoria. Questo già lo fanno gli imprenditori tramite delle dichiarazioni delle banche che ci allegano nel portale. Noi prendiamo queste e poi le verifichiamo con le banche, quindi suggerirei di saltare il passaggio con le organizzazioni professionali e andare direttamente alle richieste tramite il portale Ismea.”