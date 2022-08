Pnrr, 150 milioni per la logistica dei Centri Agroalimentari all’Ingrosso. Pallottini (Italmercati): risultato straordinario

150 milioni di euro nell'ambito della misura PNRR saranno destinati allo sviluppo della capacità logistica dei Mercati agroalimentari all’Ingrosso operanti nei settori agroalimentare, ittico, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. Il decreto è stato firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli.

“Durante la pandemia si è capito finalmente il ruolo centrale dei Mercati all’Ingrosso per garantire prodotti di qualità anche nelle condizioni più difficili – sottolinea Fabio Massimo Pallottini, presidente della rete Italmercati che associa le 20 strutture più importanti del Paese -. Dobbiamo ringraziare il Ministro Patuanelli e la dirigenza del Mipaaf per aver mantenuto l’impegno di poter accedere ai fondi PNRR permettendo di effettuare quegli investimenti fondamentali per garantire un ulteriore salto di qualità del nostro settore.

I nostri Mercati hanno avuto la capacità di farsi trovare pronti, hanno già messo a punto numerosi progetti per rendere le strutture più sostenibili, efficienti, digitalizzate. Lo scopo è quello che Italmercati si è dato sin dall’inizio: creare Centri Agroalimentari moderni per avere ricadute positive sul mondo della produzione, della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio nonché a favore dei consumatori. Nello specifico, l’obiettivo dell’investimento sarà migliorare la sostenibilità dei Mercati verso la transizione energetica, spingere sulla digitalizzazione delle nostre infrastrutture e aprire una nuova pagina nella distribuzione urbana delle merci con mezzi ecocompatibili”.

Il Decreto prevede che ogni progetto debba avere un costo complessivo non superiore a 20 milioni e non inferiore a 5 milioni. Le agevolazioni saranno concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 milioni di euro per progetto di investimento, non superiore in ogni caso alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento.