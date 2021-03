Pnrr, Comagri Senato. Baldrighi (Origin): Sistema Ig assicura sostenibilità ambientale, fondamentale rapporto con istituzioni. Pronti a boicottare Fiera Cina se non si assicura promozione prodotti

“Si tratta di un tema che viene trattato dalla Commissione in questo momento con una trattativa riservata ma che ad oggi non ha una risoluzione. La nostra decisione, se non verrà risolta la questione, sarà di boicottare la fiera che ci sarà a Maggio, dove il governo italiano tramite l’Ice ha preso un padiglione con i 26 prodotti riconosciuti dall’accordo bilaterale Cina-Ue. Ad oggi l’unica nazione che ha aderito a questa iniziativa è proprio l’Italia, ma se continuasse questo stato di criticità sarebbe poco appropriato che i nostri consorzi vadano a fare una fiera per riconoscere gli accordi bilaterali quando di fatto i nostri prodotti non possono essere promossi in piena libertà. Rimaniamo comunque in attesa di sviluppi.

