Psn, Comagri Camera. Le dichiarazioni di Agrocepi, Ari, Unci e CambiamoAgricoltura

La Commissione Agricoltura ha svolto quest’oggi, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti di Agrocepi, dell’Associazione rurale italiana, di Unci agroalimentare e della coalizione CambiamoAgricoltura, sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune.

Di seguito tutte le dichiarazioni.

Corrado Martinangelo, presidente Agrocepi:

Abbiamo una grande opportunità per il sistema agricolo e agroalimentare, con risorse che vanno oltre i 50 mld. Un futuro su cui possiamo costruire un sistema sicuramente più competitivo, però dobbiamo assicurare che le imprese arrivino a raggiungere questi obiettivi.

Nel prossimo decreto sostegni speriamo dunque ci sia qualcosa in più, perché la chiusura del mondo horeca e della ristorazione incide in modo estremamente pesante sull’intera filiera agricola. Dobbiamo salvare il Made in Italy, impedendo che queste imprese chiudano senza poter riaprire. Per questi motivi la riforma della pac è un aspetto fondamentale. Occorre sciogliere poi la questione dei titoli, della convergenza, dei giovani, della condizionalità sociale e degli ecosistemi. Fondamentale rimane inoltre assicurare maggiore reddito agli agricoltori e garantire maggiore sostegno, per quanto riguarda il finanziamento e l’accesso al credito, per i giovani.

Antonio Onorati, Ari (Associazione Rurale Italiana):

Le questioni che si pongono sono: un Pnrr a vantaggio di quale agricoltura, di quali agricoltori e di quale tipo di cibo? Occorre capire allora l’orientamento generale degli aiuti. Chiediamo un capping massimo di 60mila euro, e rispetto alla deduzione possibile coi salari proponiamo che questi siano deducibili soltanto per il 50%.

Sul pagamento ai piccoli agricoltori riteniamo che questo debba essere un pagamento diretto obbligatorio. Non ci piace che ci sia ancora una nebulosa su questo aspetto, e il valore minimo deve essere rapportato al valore medio dei pagamenti diretti del nostro paese. Altro elemento importante è la definizione di agricoltore attivo. Per le piccole strutture che qualificano gran parte dell’Italia questa definizione può essere fatta sulla base di un’autodichiarazione e sul reddito costituito dalla parte agricola. Se la parte principale del reddito è costituito dall’attività agricola allora questo è un agricoltore attivo.

Gennaro Scognamiglio, presidente Unci:

In questo biennio di transizione abbiamo tutto il tempo possibile per migliorare gli indirizzi per la nuova agricoltura e una nuova visione della pac. Con i fondi new generation avremo l’opportunità di riguardare l’assetto e dare un input a tutta la nostra agricoltura di precisione, ragionando sui titoli, sulla convergenza, sull’agricoltore attivo, sugli ecosistemi e per capire se il new green deal ci darà veramente le occasioni per un ricambio generazionale. Ben venga quindi la misura sui giovani e sulle giovani imprenditrici agricole. Le cooperative rivestono un ruolo centrale perché creano rete e opportunità di lavoro, parliamo di cooperative di produzione e di lavoro che aggregandosi tra loro diventano uno strumento portante di valori, come ci richiede la stessa Ue. Occorre però rivedere il sistema di capping per evitare che le cooperative vengano penalizzate.

Federica Luoni, CambiamoAgricoltura:

Benché apprezziamo il cambio di passo nella redazione del Piano strategico della pac riteniamo che ci siano ancora delle incognite nella sua formulazione. Per questo abbiamo chiesto al ministro Patuanelli che sia garantita la più ampia partecipazione delle parti sociali per i lavori di preparazione del Piano. È necessario che tutti i documenti siano resi pubblici e accessibili in tempi utili per poter formulare valutazioni e osservazioni adeguate.

È dunque necessaria trasparenza e partecipazione a tutto il processo.

Sui contenuti il principio che deve guidare la definizione del Piano strategico della pac è soldi pubblici per beni pubblici. Ciò significa sostegno a pratiche agricole, quindi ad agricoltori, che hanno un impatto positivo sulle condizioni dei lavoratori, sulla salute dei cittadini e sul clima-ambiente. Tutto ciò senza trascurare il reddito delle aziende che però non dovrà essere l’esclusivo obiettivo del Piano.