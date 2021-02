Pnrr, Comagri Senato. Corali (Ismea): Nostri strumenti attuativi coerenti con quelli del piano, pronti a dare una mano

"Questo piano di derivazione comunitaria è conseguenza della pandemia che ha colpito tutto il mondo. Nel 2030 Cina e India assieme avranno più di tre miliardi di cittadini da sfamare e rappresenteranno un terzo della popolazione mondiale. È interessante come hanno rinominato il piano omologo al nostro, mentre noi abbiamo usato come parole chiave recovery e resilience, loro hanno utilizzato autosufficienza e sicurezza. Sono due approcci completamente diversi, un terzo della popolazione mondiale si approccerà a questi temi in termini di sicurezza delle catene alimentari e di autosufficienza nell’approvvigionamento.”

Così Enrico Corali, presidente Ismea, nel corso dell’audizione in Comagri senato nell’ambito del Pnrr.

“È un approccio che vede non più il prezzo come strumento di allocazione delle varie risorse, inoltre stanno contribuendo a questo loro piano marina, esercito e servizi di sicurezza. Un approccio molto diverso dallo sguardo con cui l’Europa intravede il dopo Covid, che è di resilienza e recupero della competitività” prosegue.

“Nel nostro paese i ragionamenti che sono stati fatti riguardo al settore agricolo sono gli stessi che ismea ha sempre condiviso, per cui è sicuramente positivo puntare sui contratti di filiera essendo una misura immediatamente cantierabile. Tema altrettanto fondamentale per la competitività è la logistica, intesa come aumento della produttività con le merci che viaggiano più velocemente e con piattaforme per sbarcare all’estero. Tra le misure centrali vi sono anche i parchi agrisolari, a condizione che non comportino l’occupazione di suolo agricolo. Altri paesi stanno introducendo leggi per interrompere con enormi sussidi l’abbandono di terre agricole e favorire la permanenza di persone nel luogo, così da garantire l’approvvigionamento di cibo” sottolinea Corali.

“Si punta sul made in Italy e sull’agroalimentare e sui contratti di filiera dunque, e sono estremamente favorevole quando si parla di potenziare i campioni nazionali come uno degli strumenti su cui investire per fare da traino all’intera filiera, specialmente riguardo l’export. Importante è poi insistere sul partenariato pubblico privato come strumento di leva per incrementare la dotazione finanziaria a disposizione.

Sono allocate somme ingenti, 800 mln euro, sugli interventi a garanzia delle piccole medie imprese, e in particolare viene citato il fondo di garanzia. Al momento Ismea sta gestendo 350 mln di garanzie covid e non ho sentito alcun tipo di lamentele, ci proponiamo dunque come protagonisti con la forza del nostro know how per gestire questo ulteriore fondo per le piccole medie imprese” evidenzia.

“Gli strumenti che ha Ismea sono coerenti con la filosofia di questo piano, facciamo interventi di finanziamento per favorire il partenariato pubblico privato verso campioni nazionali di filiera per fare da traino. Così come lavoriamo sulle garanzie e sui contratti di filiera, essendo i soggetti attuatori per il ministero. Come leva finanziaria stiamo ragionando sul fatto di coinvolgere i fondi pensione degli agricoltori. Le piattaforme, per favorire lo sbocco delle nostre imprese, le abbiamo previste come strumento di intervento. Ismea è quindi sicuramente in linea sia come idee che come strumenti attuativi, e siamo pronti a dare una mano ad accelerare avendo strumenti coerenti con quelli del piano” conclude.