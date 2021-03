Pnrr, in Comagri Senato audizioni di Assalzoo, Assica e Unaitalia: Stop a criminalizzazione settore carne, filiera sostenibile

Si sono svolte quest’oggi le audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del Doc. XXVII n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza") di rappresentanti di: Assalzoo, Assica e Unaitalia.

Di seguito tutte le dichiarazioni:

Marcello Veronesi, Assalzoo.

La pandemia ha evidenziato un ruolo vitale del sistema agroalimentare per l’economia italiana e il ruolo strategico nel garantire la sicurezza alimentare ai nostri cittadini. L’industria mangimistica rappresenta il primo e più importante esempio di economia circolare, capace di imprendere un forte impulso produttivo ai nostri allevamenti attraverso ricerca e innovazione e ottimizzazione delle risorse.

In virtù dell’importante ruolo che riveste il settore ha messo in evidenza le gravi in carenze del paese in termini di approvvigionamento, come dimostra la forte dipendenza dall’estero sia per le materie prime di origine vegetale sia per quelle di origine animale. Assalzoo ha più volte denunciato questa dipendenza dall’estero, cercando di contrastarla attraverso l’accordo quadro mais.

Le nostre produzioni zootecniche sono comprese nella dieta mediterranea, un riferimento mondiale per nutrirsi in salute e rappresentano filiere, produzioni e aziende uniche nel mondo che vanno aiutate ad innovarsi e difese. Sono un volano di sviluppo dalle grandi potenzialità per tutte le aree svantaggiate del nostro territorio. In tale ottica gli obiettivi del next generation ue, coniugati col green deal e il farm to fork, possono essere un’occasione unica per innovare il sistema produttivo in un’ottica di sviluppo economico sostenibile ed etico.

Nicola Levoni, Assica.

Quello che ci preoccupa sono alcune parti specifiche che riguardano i consumi, pensiamo all’horeca che si è fermato durante la pandemia e ci auguriamo che ci siano ristori adeguati, così da aiutare anche la ripresa dei consumi. Bisognerà aiutare le imprese ad avere più redditività e distribuirla a tutti i collaboratori. Assica rappresenta imprese che in totale coinvolgono 30mila addetti, il nostro giro d’affari è di 8 mld euro, di cui 1,5 mld euro di export. Dobbiamo far ripartire i consumi interni e le esportazioni, abbiamo avuto paesi Ue che hanno proseguito il loro trend ma, come successo in Italia, anche lì ci sono stati rallentamenti nella ristorazione. Problemi ci sono stati anche all’interno dei punti vendita perché i consumatori hanno preferito prodotti preconfezionati, penalizzando il settore dei prosciutti poiché si sono fermati i banchi taglio e da allora non si sono più ripresi.

Serve capacità di spesa per potersi muovere e poter consumare.

Tutte le strutture vanno ammodernate e adeguate, abbiamo investito tanto su tracciabilità e rintracciabilità e quindi la digitalizzazione e l’innovazione possono aiutarci a diventare ancora più competitivi. Se vogliamo sburocratizzare il settore la tecnologia e la digitalizzazione sono gli strumenti da utilizzare.

La transizione ecologica e l'approccio green che vediamo nei nuovi piani e in Europa col green deal, ci hanno messo spesso nell'angolo a causa di una dialettica basata su cibi buoni e cibi cattivi a seconda della provenienza. Le carni fanno parte di un settore attaccato dai media e dal farm to fork, ma abbiamo dimostrato con carni sostenibili di essere parte della soluzione e non un problema. Abbiamo aziende leader dall'impatto molto basso e abbiamo investito anche in precedenza ai piani Ue sulle energie rinnovabili e sulla sostenibilità. Fondamentale allora sarà educare i consumatori e specialmente i media affinché diano una corretta informazione.

Antonio Forlini, Unaitalia.

Rappresentiamo l’unico settore zootecnico che in Italia è in grado di esportare più di quanto importi, come dimostrato dal saldo commerciale da cui risulta che il grado di auto approvvigionamento del settore avicolo italiano sia del 107%, sia per il pollo che per il tacchino.

Questo significa che le nostre imprese sono state in grado nel corso degli anni di mettere a punto una strategia competitiva e di business dell’intera filiera che fa oggi della filiera avicola un unicum a livello nazionale, consentendole di essere competitiva anche a livello internazionale.

Le imprese fatturano circa 5,8 mld euro, dando lavoro a 28mila lavoratori a cui si aggiungono 18mila allevatori e con l’intero indotto arriviamo a circa 80mila addetti.

Una delle nostre caratteristiche, che abbiamo dimostrato in questo ultimo periodo, è la nostra grande resilienza. Siamo un settore anticiclico che riesce a sopravvivere e competere anche nei momenti difficili, sebbene il blocco del canale horeca sta cominciando a creare problemi.

Il Pnrr rappresenta un’occasione unica per il paese, invito dunque il governo a focalizzarsi su quei progetti che saranno in grado di generare crescita sostenibile sul lungo periodo. Solo se investiamo i 209 mld in maniera intelligente possiamo innescare nel paese un volano che proseguirà anche negli anni successivi. Bisognerà individuare un sapiente mix tra investimenti pubblici e privati, perché tutto il sistema imprenditoriale dovrà essere coinvolto insieme alla parte pubblica per generare quegli investimenti necessari a superare questa fase di scarsa crescita e di crisi.

Auspichiamo che il tema della transizione ecologica, con l'istituzione di un ministero ad hoc, veda il coinvolgimento e il confronto col Mipaaf e il Mise. Serve un lavoro di squadra tra i ministeri con un approccio integrato e non integralista, che troppo spesso caratterizza alcune visioni di parte che criminalizzano il consumo di carne.