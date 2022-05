Pnrr, Conte (M5S): Non perdere questa occasione, ci giochiamo credibilità coi cittadini e con Europa

“Il Conte 2 è stato un governo scomodo, non ha dato voce a chi la voce è abituato a farla sentire anche abitualmente a Chigi. Abbiamo poi fatto tante riforme di sostegno e rilancio al tessuto produttivo, per Piccole e medie imprese, di giustizia sociale. Abbiamo impostato un piano di digitalizzazione per contrastare l’evasione, provvedimenti contro la corruzione e per i tagli ai privilegi tradizionali della politica. Un governo che ha scontentato una parte del mondo politico.”

Così Giuseppe Conte, M5S nel corso dell’evento organizzato da Confederazione Aepi, Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, per discutere degli scenari e delle prospettive del Pnrr.

"Il Pnrr è un progetto di rilancio per l’Italia e di cambiamento. Attenzione perché ci giochiamo la credibilità nei confronti dei cittadini ma anche del popolo europeo. Se l’Italia perderà questa occasione per ridurre il gap strutturale e se non saprà utilizzare in modo efficiente tutte le risorse allora perderemo credibilità anche in Ue.

Sulla guerra. Chiediamo un confronto costante col parlamento, così da misurare anche la convergenza su una posizione politica che rafforzi l’azione del governo.

Non vogliamo creare difficoltà al governo, non troverete mai il M5S piegato a valutare il proprio interesse di bottega.

Solo sui in Italia si parla di lealtà all’Europa e fedeltà alla Nato prima di iniziare un discorso. Non mi sento di dire: “io sono leale all’Europa”, perché io sono l’Europa, sono parte integrante dell’Europa. Nel termine di rispettare le volontà dell’Europa oggi avremmo solo Mes, austerità e troika, non ci sarebbe invece il Pnrr. Mi sento come Italia protagonista dell’Europa, per migliorarla e innovarla.

Sull’invio di armi. Serve un confronto in parlamento. Ma ricordo che oggi l’Ucraina è uno dei paesi più armati al mondo. In un quadro di alleanze definite l’Italia si può caratterizzare come paese in prima linea per indirizzare questo conflitto verso un negoziato e una soluzione politica.”