Pnrr, depurazione e reti idriche. Pignatone (M5S): Sicilia rischia di perdere altri 3,5 mld, Musumeci si dimetta

“L’ho detto nei giorni scorsi e lo ribadisco, adesso, con maggiore forza: se Musumeci e la sua giunta non sono in grado di far fronte a questo fondamentale appuntamento, fondamentale perché stiamo parlando di progettazione e opere che ci ritroveremo per i prossimi decenni, facciano il favore ai siciliani di dimettersi subito. Questa non è una questione politica, di partiti di destra o di sinistra, qui c'è in ballo il presente e il futuro della nostra terra, il problema è ben più rilevante, quello di sapere gestire la Regione Siciliana. E a questo punto, è evidente che Musumeci non lo sa fare, i suoi assessori non sanno farlo. Non possono pensare di vivacchiare un altro anno su quelle poltrone, mentre la Sicilia perde miliardi di euro di finanziamenti” – conclude Pignatone.

