Pnrr, Dinoi (Aepi): Lavorare per un Ministero del Made in Italy, revisione lavoro determinato e testo unico sull’edilizia

“Le turbolenze politiche sono cose a noi vicine, perchè poi determinano le scelte rispetto al paese reale che è quello delle imprese, dei professionisti e di tutto quel comparto che ha bisogno di risposte concrete.

Abbiamo bisogno di mettere insieme un patto sociale per il paese. L’allontanamento dal mondo produttivo, dalle famiglie e dalla società da parte delle istituzioni ha aumentato le difficoltà culturali e il disappunto rispetto alle scelte che avvengono. Si perde così il termometro di ciò che realmente ha bisogno il paese.”

Così il presidente di Aepi, Mino Dinoi nel corso dell’evento organizzato da Confederazione Aepi, Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, per discutere degli scenari e delle prospettive del Pnrr.

“Se il Pnrr era nato per mettere insieme i corpi intermedi, la rappresentanza politica, il governo e tutto il paese adesso si sta trasformando in una occasione mancata. Si era partiti bene nella fase di negoziazione ma ora sta venendo meno quello spirito, invece di ridurre le diseguaglianze si rischia di aumentare le difficoltà e l’allontanamento tra il territorio e il centro. Non c’è più attenzione verso i piccoli, come i comuni e le piccole amministrazioni che quotidianamente si confrontano col fabbisogno reale dei cittadini. Ci sono poi le microimprese che sono il tessuto economico del nostro paese, ci sono le partite iva e i professionisti che sono le eccellenze del nostro Made in Italy.

Il Pnrr si salva se c’è un patto tra pubblico e privato.

Le nostra tre proposte. L’istituzione di un ministero del Made in Italy perché l’Italia per promuovere il marchio, fare una lotta vera alla contraffazione, esportare nel miglior modo i nostri prodotti e creare un coordinamento reale ha bisogno di un interlocutore unico che abbia capacità d’azione in termine di legge di bilancio. Non dunque deleghe divise e suddivise, serve un’azione unica e regolamentata rispetto alla promozione e valorizzazione del Made in Italy e non interventi spot. Si tratta di una risposta concreta per l’export e l’internazionalizzazione per rilanciare il paese.

Abbiamo proposto legge che punta e mira a rivisitare il contratto di lavoro determinato. Le piccole imprese fino a cinque dipendenti devono poter usufruire di voucher per fare la lotta al sommerso. Passare da 12 a 24 mesi i tempi determinati per dare continuità al lavoro e maggiore sicurezza.

Superbonus 110%, è stata una operazione concreta e utile, ma non è possibile fare 52 modifiche alla legge. Diventa fondamentale un testo unico sull’edilizia per dare continuità. Dobbiamo regolamentare e controllare, ma non è giusto bloccare un sistema e lo sviluppo economico di un paese per colpa di qualche furbo.”