PNRR, Draghi: Alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica destinati 70 mld, la dotazione maggiore fra i tre pilastri

“Se si tiene conto solo del Piano e del fondo complementare la quota dei progetti verdi è pari al 40% del totale. Quella dei progetti digitali ammonta invece al 27%, come indicato dalle regole Ue” dichiara alla Camera il Premier Mario Draghi.

“Il piano destina 82 mld al Mezzogiorno sui 206 mld ripartibili, per un quota del 40%.

Il piano ha effetti significativi sulle principali varianti economiche. Nel 2026 il Pil sarà di circa 3,6 punti percentuali superiore rispetto ad uno scenario che non tiene conto dell’attuazione del Piano. Ne beneficia anche l’occupazione che salirà di 3,2% rispetto allo scenario del triennio 2024-2026. Queste stime evidenziano un’elevata efficienza degli investimenti pubblici effettuati ma non quantificano l’ulteriore impulso che potrà derivare dalle riforme.

L’accelerazione della crescita potrà dunque essere superiore se riusciremo ad attuare riforme efficaci e mirate a migliorare la competitività della nostra economia.

Riguardo alla prima missione che si occuperà dei temi della digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura sono destinati 50 mld, di cui 41 mld finanziati col dispositivo europeo. Risorse pari al 27% del totale. Obbiettivo è sostenere la trasformazione e l’innovazione digitale del sistema produttivo del paese. Abbiamo scelto di investire nella crescita dimensionale delle imprese e di filiere ad alta tecnologia. Vogliamo sopratutto dare pari opportunità a giovani, donne e a chi vive in territori meno connessi.

Per il rilancio della cultura e del turismo una prima linea di azione riguarda interventi di valorizzazione di siti storici e culturali. Interventi poi anche per siti minori e interventi per una riqualificazione ambientalmente sostenibile dei servizi turistici, che dovranno fare leva anche sulle nuove tecnologie.

Il rafforzamento della digitalizzazione e la spinta all’innovazione devono essere realizzati in maniera sinergica tra settori e aree d’intervento.

La seconda missione, denominata rivoluzione verde e transizione ecologica, si occupa dei grandi temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, delle risorse idriche e dell’inquinamento.

Essa è particolarmente importante perché l’Italia è maggiormente esposta a rischi climatici rispetto altri paesi. La missione migliora la sostenibilità del settore economico ed assicura una transizione equa e inclusiva verso una società ad impatto ambientale pari a zero. La dotazione complessiva di questa missione è la più cospicua, quasi 70 miliardi, di cui 60 finanziati dal dispositivo europeo. Ci sono poi investimenti a supporto della transizione ecologica anche in altre missioni. Questa missione prevede inoltre misure per migliorare la gestione dei rifiuti e per l’economia circolare, rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata e migliora o sviluppa nuovi impianti di trattamento dei rifiuti. Per raggiungere la progressiva decarbonizzazione sono previsti interventi per incrementare significativamente l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e per il rafforzamento delle reti e una mobilità più sostenibile. Vi è uno sforzo significativo per promuovere l’efficientamento energetico degli edifici. Per il super bonus al 110% sono previsti oltre 18 mld. Misura finanziata fino alla fine del 2022, con estensione a giugno 2023 solo per le case popolari.

Per il futuro il governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell’eco bonus per il 2023.

Non si è poi trascurato il tema della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, oltre al tema della disponibilità di risorse idriche.

La terza missione mira allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale e sostenibile. A questa finalità sono allocati oltre 31 miliardi.