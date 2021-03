PNRR, ecco il parere approvato da Comagri Senato. Vallardi: obiettivo raggiunto anche su apicoltura. Salvando le api salviamo noi stessi

Molte le misure contenute nel parere approvato dalla commissione Agricoltura del Senato sul PNRR. Tra queste alcune importanti per il settore apistico, "che è strategico - si legge - non solo per il comparto agricolo ma come importantissima risorsa ambientale". Ed è previsto l'avvio di un procedimento di riforma che porti alla riduzione dell’aliquota ordinaria (attualmente al 22 per cento) per il servizio di impollinazione al 4 per cento. E non solo: prevista anche "la realizzazione di progetti che coinvolgano le associazioni di agricoltori e apicoltori, i comuni e le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado sull'intero territorio nazionale, finalizzati alla diffusione".

"Grande soddisfazione. Finalmente passiamo dalle parole ai fatti. Sebbene si era tutti d'accordo nel tutelare e salvare le api, niente si era finora riuscito a fare nel concreto", commenta con AGRICOLAE il presidente della commissione Agricoltura di Palazzo Madama Giampaolo Vallardi. "Finalmente oggi siamo invece riusciti a fare qualche cosa di veramente importante per il mondo delle api e non solo, per l'intero pianeta. Dato che salvando le api, salviamo noi stessi".

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il parere approvato dalla Comagri Senato in formato PDF e a seguire in forma testuale:

PARERE APPROVATO 17 MARZO

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore: TARICCO)

Roma, 17 marzo 2021

Sull'atto: Doc. XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza")

La Commissione, esaminata la Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza", per quanto di competenza,

premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è un programma di investimenti che l'Italia deve presentare entro il prossimo 30 aprile, nell'ambito del piano finanziario straordinario - denominato Next Generation EU (NGEU) - approntato dall'Unione europea per sostenere gli Stati membri nel fronteggiare la crisi dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

con il Piano il Governo intende affrontare, insieme alle conseguenze immediate - sanitarie, sociali ed economiche - della crisi pandemica (Piano di Ripresa), anche i nodi strutturali dell'economia e della società. In particolare, si intende avviare quei processi che consentano alla struttura economica del Paese di gestire eventi estremi (Piano di Resilienza) anche attraverso l'adozione di riforme in linea con le Raccomandazioni specifiche al Paese (Country Specific Recommendations - CSR) della Commissione europea e i Piani nazionali di riforma (PNR) adottati dal Governo negli ultimi anni;

premesso inoltre che:

per il mondo e per il settore agricolo oltre alla sostenibilità ambientale è fondamentale una sostenibilità economica e sociale quali premesse per preservare presenza ed attività soprattutto nelle aree più marginali e che quindi è centrale una equa distribuzione dei valori (anche economico) su tutti gli attori della filiera per garantire una salvaguardia ed una stabilizzazione del reddito dei “produttori”, l’anello più debole della filiera;

------------------------------------------

All’Onorevole Presidente

delle Commissioni 5a e 14a riunite

S E D E

rilevato che:

il Piano si concentra sui tre assi di intervento condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Individua, inoltre, tre priorità trasversali: parità di genere, giovani e Sud e riequilibrio territoriale, perseguite in tutte le sei missioni in cui è articolato il Piano;

il Piano si articola quindi in sei missioni, che a loro volta raggruppano sedici componenti funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Tali componenti si articolano poi in 48 linee di intervento per progetti omogenei e coerenti;

le sei missioni del PNRR sono: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute;

rilevato inoltre che:

- la prima missione del Piano in esame, dedicata alla “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, assume importanza decisiva per migliorare radicalmente la competitività dell’economia e la qualità del lavoro e per rendere il Paese protagonista della competizione tecnologica globale; tale missione, per la quale sono complessivamente stanziati 46,30 miliardi, caratterizzando ogni politica di riforma del Piano stesso, dal fisco alla pubblica amministrazione, costituisce la necessaria premessa per l’attuazione del processo di transizione ecologica, che pure rappresenta uno degli assi portanti e strategici del “Recovery Plan”;

1.1 nello specifico, la componente “Digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione”, cui sono assegnate risorse per 11,75 miliardi, si propone di: favorire l’innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure; accelerare i tempi della giustizia; promuovere la diffusione di piattaforme, servizi digitali e pagamenti elettronici presso le pubbliche amministrazioni e i cittadini;

argomenti di interesse della Commissione sono presenti laddove viene ricordata la necessità di un continuo aggiornamento tecnologico nell’agricoltura e si prevede anche la digitalizzazione e reingegnerizzazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e dei relativi sistemi informativi degli Organismi Pagatori Regionali/Provinciali;

1.2 la componente relativa alla “Digitalizzazione, Innovazione e Competitività del sistema produttivo”, cui sono assegnate risorse per complessivi 26,55 miliardi, mira a sostenere la transizione digitale e l’innovazione del sistema produttivo attraverso stimoli agli investimenti in tecnologie all’avanguardia e 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione e cybersecurity;

tale componente è altresì diretta a realizzare reti ultraveloci in fibra ottica, 5G e satellitari, e a favorire lo sviluppo delle filiere produttive, in particolare quelle innovative e del “Made in Italy”, aumentando la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali e utilizzando a tale scopo anche strumenti finanziari innovativi;

alcune delle linee di intervento previste dalla componente in esame dovrebbero essere implementate; in particolare: a) nell’ambito del “Progetto Transizione 4.0”, per il quale sono stati stanziati complessivamente 18,8 miliardi, cui si aggiungono risorse complementari per 6 miliardi e 760 milioni dagli stanziamenti della legge di Bilancio per il 2021, dovrebbero essere introdotte, per le imprese del comparto agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, misure specifiche per promuovere e favorire l’innovazione tecnologica, il trasferimento di “know how” dai centri di ricerca alle aziende, l’ammodernamento di macchinari e impianti; b) nel progetto “Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione”, per il quale sono stanziati 2 miliardi, dovrebbe essere previsto uno specifico stanziamento in favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare; c) nel progetto “ Banda larga, 5g e monitoraggio satellitare”, cui sono assegnati 4,2 miliardi, di cui 1,1 già stanziati per progetti in essere, specifica attenzione andrebbe riservata alle aree rurali e a quelle interne, con particolare riferimento alla totale copertura delle aree bianche e grigie e di montagna, per promuoverne lo sviluppo socio-economico;

1.3 la componente “Turismo e cultura 4.0”, cui sono assegnate risorse per 8 miliardi, si propone di incrementare il livello di attrattività del Paese, migliorando il sistema turistico e culturale attraverso la modernizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali, supportando la transizione verde e digitale e favorendo la rigenerazione economica dei territori;

nel “Piano Nazionale Borghi”, che rappresenta una delle linee di investimento di tale componente, dovrebbe essere esplicitamente previsto il coinvolgimento delle strutture agrituristiche e delle locali filiere nate intorno alle produzioni locali di qualità, anche al fine di promuovere il rilancio delle aree interne e rurali e di contrastarne lo spopolamento;

rilevato altresì che:

- la seconda missione, relativa alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, cui sono assegnate risorse complessive per 69.8 miliardi, concerne i grandi temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento; come precisato nel Piano, le azioni di investimento della missione saranno accompagnate da specifiche riforme volte a favorire la transizione energetica e la svolta ecologica, fra le quali spicca la definizione di una strategia nazionale in materia di economia circolare;

per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, la missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica) concerne i grandi temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento;

gli investimenti in cui si concretizzano le quattro componenti di questa missione sono distribuiti su diverse linee progettuali per un ammontare complessivo di risorse pari a 69,8 miliardi di euro; tali linee progettuali verranno più puntualmente definite, con le relative concrete iniziative di investimento, in coerenza con la strategia nazionale complessiva in corso di definizione e alla capacità di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia clima (PNIEC);

2.1 la componente “Agricoltura sostenibile, impresa verde ed economia circolare” ha come obiettivi prioritari la promozione della sostenibilità ambientale nella filiera dell’agricoltura, il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione tramite processi di economia circolare, nonché la definizione di un piano nazionale per l’economia circolare.

In particolare la prima linea d’azione, “agricoltura sostenibile”, prevede iniziative per la competitività, la riqualificazione energetica e la capacità logistica del comparto agroalimentare italiano, in un’ottica di transizione verde dell’intero settore produttivo primario. Le altre due linee di azione concernono invece, rispettivamente: l'economia circolare e la valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti; i progetti di economia circolare per la riconversione di processi industriali;

per quanto concerne in particolare la linea progettuale "Agricoltura sostenibile", avente un costo complessivo di 2,5 miliardi, questa risulta articolata in tre progetti:

il primo, denominato "contratti di filiera", prevede incentivi per progetti nei settori agroalimentari, ittici, forestali e florovivaistici che prevedano investimenti in beni materiali ed immateriali finalizzati alla riconversione delle imprese verso modelli di produzione sostenibile. L'individuazione delle priorità di intervento è prevista entro il secondo trimestre del 2021, la pubblicazione del bando per la selezione dei programmi di investimento entro il quarto trimestre e l'approvazione delle graduatorie definitive dei bandi pubblici per la concessione degli aiuti entro il secondo trimestre del 2023. La realizzazione degli investimenti avverrà entro il 2026;

il secondo progetto, denominato "parchi agrisolari", prevede incentivi per l'ammodernamento dei tetti degli immobili ad uso produttivo nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale (quali installazione di pannelli solari, isolamento termico, sostituzione di coperture in eternit/amianto ecc.) per incrementare la sostenibilità e l'efficienza energetica del comparto, realizzando inoltre sistemi decentrati di produzione di energia. Il programma sarà attuato tramite bandi e la procedura per la presentazione delle domande sarà avviata entro il quarto trimestre del 2021;

il terzo progetto è denominato "logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale, florovivaistica" ed opererà tramite incentivi agli investimenti per il miglioramento della capacità di stoccaggio delle materie prime agricole e loro prodotti lavorati, il potenziamento delle infrastrutture dei mercati agricoli e per lo sviluppo di un sistema logistico integrato per le filiere dei comparti coinvolti. La realizzazione degli interventi avverrà entro il 2026;

2.2 la componente “Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile”, per cui sono stanziati complessivi 18,22 miliardi, svolge, nell’ambito del Piano in esame, un ruolo strategico per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e transizione ecologica;

come precisato nel documento in discussione, essa interviene innanzitutto sulla produzione e la distribuzione di energia, favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili e predisponendo le infrastrutture necessarie per la loro integrazione nel sistema elettrico nazionale e le infrastrutture per alimentare veicoli elettrici e per lo sfruttamento dell’idrogeno liquido;

nell’ambito di tale componente, si colloca la linea di investimento dedicata alla “Produzione e distribuzione di rinnovabili e sostegno alla filiera industriale”, alla quale sono assegnate risorse per 4 miliardi, cui vanno aggiunti 300 milioni provenienti dai progetti PON;

con riguardo al sopra citato progetto, occorrerebbe precisare che tra gli interventi ivi previsti i progetti on-shore realizzati su siti di proprietà della PA o a basso consumo di suolo o abbinati a tecnologie di stoccaggio non potranno essere realizzati su terreni destinati alla produzione agricola o comunque a vocazione agricola ; dovrebbero altresì essere definite, conseguentemente, le aree compatibili con tali tipologie di intervento;

2.3 la componente “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, cui sono destinati 29,55 miliardi di euro, persegue obiettivi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, con contestuale messa in sicurezza e digitalizzazione delle strutture nonché di rilancio dell’edilizia in chiave di sostenibilità ambientale e performance antisismica;

in particolare, la linea progettuale dedicata all’ “Efficientamento energetico e sismico dell’edilizia residenziale privata”, cui sono assegnate risorse per 18,51 miliardi, prevede una detrazione d’imposta pari al 110 per cento per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, come quelli di isolamento termico degli involucri edilizi, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico degli edifici, includendovi, nel caso di tali interventi, anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

la suddetta agevolazione fiscale andrebbe estesa anche agli interventi effettuati dalle aziende agrituristiche, attualmente escluse dal perimetro di applicazione della disposizione di cui all’articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”);

2.4 la componente “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, mira a migliorare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e all’incremento degli stress conseguenti, migliorando lo stato di qualità ecologica e chimica dei corpi idrici, la gestione a livello di bacino e l’allocazione efficiente della risorsa idrica tra i vari usi/settori, tra cui quello agricolo;

si prevede che per la mitigazione dei rischi dal dissesto vadano realizzate misure di tipo estensivo nelle superfici forestali nell’ambito delle quali si collocano alcune linee progettuali relative ad interventi sul dissesto idrogeologico, tra le quali, quelle concernenti, in particolare: il “Rimboschimento e la tutela dei boschi”, finanziata con le risorse FEASR per 1 miliardo; la realizzazione di “ Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza nell’approvvigionamento”, per cui si prevede un finanziamento di 4,38 miliardi; la “Resilienza dell’agro sistema irriguo (compresa digitalizzazione e monitoraggio delle reti)”, cui sono assegnate risorse per 0,52 miliardi;

relativamente alla prima delle citate linee di investimento (Rimboschimento e tutela dei boschi), finanziata esclusivamente attraverso il FEASR, appare necessario destinarvi una parte delle complessive risorse della Missione, dal momento che non è stato ancora definito il processo programmatorio con le Regioni e le Province Autonome;

quanto alla seconda linea progettuale richiamata (Invasi e gestione sostenibile delle risorse idriche), gli interventi di manutenzione straordinaria ivi previsti, riguardanti l’intero territorio nazionale, dovrebbero estendersi anche al sistema irriguo;

si afferma a questo riguardo che per il raggiungimento degli obiettivi in tale ambito sia indispensabile accompagnare i progetti di investimento con un’azione di riforma che - tra le altre cose - dovrà essere volta a potenziare la capacità progettuale dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario anche mediante centrali di progettazione regionali, promuovendo la revisione e il rafforzamento dei consorzi in particolare nelle regioni del Mezzogiorno;

in merito, infine, alla terza azione di investimento tra quelle menzionate (Resilienza dell’agrosistema irriguo), lo stanziamento previsto appare del tutto insufficiente ed andrebbe incrementato da 0,52 a 0,8 miliardi, come originariamente previsto dalle Linee Guida relative al PNRR;

- la terza missione, relativa alla “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, cui sono assegnate risorse complessive per 32 miliardi, punta a completare entro il 2026 un sistema infrastrutturale moderno, digitalizzato e sostenibile;

nell’ambito della predetta missione la componente “Intermodalità e logistica integrata” cui è destinato un finanziamento complessivo di 3,7 miliardi, sviluppa due linee di intervento e la prima “Progetto integrato porti d’Italia” ha tra i suoi obiettivi la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico dei porti (Green ports);

la sostenibilità ambientale dei porti dovrebbe affrontare anche lo smaltimento dei rifiuti recuperati in mare e portati a terra dai pescherecci per incentivare il massimo impegno di tutte le flotte nel miglioramento e nella pulizia delle acque;

- la missione n. 4, dedicata a “Istruzione e ricerca”, alla quale sono assegnate risorse per 28,50 miliardi, persegue gli obiettivi di: colmare il deficit di competenze che limita il potenziale di crescita del Paese e la sua capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali; migliorare i percorsi scolastici e universitari degli studenti, agevolandone le condizioni di accesso; rafforzare i sistemi di ricerca e la loro interazione con il mondo delle imprese e delle istituzioni;

4.1 nell’ambito della predetta missione, la componente “Potenziamento delle competenze e diritto allo studio”, cui è destinato un finanziamento complessivo di 16,72 miliardi, prevede, tra le varie linee di intervento, l’incremento degli asili nido e il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, per il quale sono previste risorse per 1 miliardo;

nella linea progettuale in questione dovrebbe essere esplicitamente inclusa la realizzazione agriasilo e fattorie didattiche, in modo da favorire anche il conseguimento dell’obiettivo di incremento del tasso di occupazione e di sostegno all’imprenditoria femminile nelle aree rurali;

in riferimento, inoltre, alla linea di intervento dedicata all’istruzione professionalizzante e agli istituti tecnici superiori (ITS) , pure prevista dalla componente in discussione, dovrebbe essere ulteriormente potenziata l’offerta formativa attraverso il ricorso a contratti di apprendistato con le aziende del settore agroalimentare; dovrebbero altresì essere espressamente previste forme di interazione e sinergia tra il mondo universitario e gli enti di ricerca dedicati alle filiere agrolimentari,;

4.2 la componente “Dalla ricerca all’impresa”, pure ricompresa nella Missione, delinea interventi, per complessivi 16, 72 miliardi, volti a promuovere la crescita del sistema economico, agendo in maniera sistemica sulla leva degli investimenti in ricerca e sviluppo e favorendo una più stretta interazione enti pubblici di ricerca e mondo imprenditoriale;

nello specifico, nell’ambito della linea di intervento relativa al trasferimento di tecnologia e sostegno all’innovazione, cui sono assegnate risorse per 4,48 miliardi, è prevista la creazione di sette centri di ricerca nazionali, dotati di personale altamente qualificato, tra i quali il Polo Nazionale Agri-Tech di Napoli, di cui dovrebbe essere meglio esplicitata la sinergia con altri enti pubblici che si occupano di ricerca in agricoltura;

- la missione n. 5, relativa a “Inclusione e coesione”, cui sono assegnate risorse per complessivi 27,63 miliardi, persegue gli obiettivi, trasversali a tutto il piano in esame, di sostegno all’ empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, di incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, con prioritaria attenzione dedicata alle politiche di sostegno alle transizioni occupazionali e alla qualità dei posti di lavoro creati;

5.1 in particolare, la componente della Missione dedicata alle “Politiche per il lavoro”, per la quale sono stanziati 12,62 miliardi, prevede linee di intervento a sostegno dell’occupazione, in particolare giovanile, nonché in favore dell’imprenditoria femminile;

all’interno di tali linee di investimento non sono previsti specifici interventi diretti promuovere la parità di genere e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura né diretti a favorire l’accesso dei giovani ai terreni agricoli;

lo sviluppo di progetti per aziende agricole a conduzione femminile e il sostegno all’imprenditoria agricola giovanile dovrebbero invece rappresentare, trasversalmente, criteri prioritari di assegnazione dei finanziamenti previsti dal Piano;

dovrebbero altresì essere introdotte specifiche linee di azione atte a favorire, in modo rapido, trasparente e semplificato, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro agricolo, anche attraverso la costituzione di un ‘unica banca dati;

5.2 la componente riguardante “ Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, cui sono assegnati 10,83 miliardi, si propone di orientare le politiche sanitarie, urbanistiche, abitative i servizi per l’infanzia per gli anziani per soggetti più vulnerabili, quelle della formazione, del lavoro, del sostegno alle famiglie, della sicurezza, della multiculturalità, dell’equità tra i generi;

nello specifico, la suddetta componente, come evidenziato nel Piano, mira ad intercettare e supportare situazioni di fragilità sociale ed economica nonché a sostenere le famiglie e la genitorialità, dedicando, inoltre, una particolare linea d’intervento in favore di minori, persone con disabilità o non autosufficienti;

in tale linea di intervento, potrebbe essere opportunamente previsto il coinvolgimento delle strutture che svolgono funzioni di “agricoltura sociale”;

un’ulteriore linea progettuale contemplata dalla componente in esame è quella dedicata alla “rigenerazione urbana”, nell’ambito della quale dovrebbero essere specificamente previsti interventi volti alla riqualificazione del “verde urbano”, posto che tali investimenti, oltre a sostenere la filiera del florovivaismo, duramente colpita dalla pandemia in corso, consentirebbero di migliorare le condizioni ambientali delle città;

5.3 la componente “Interventi speciali di coesione territoriale”, alla quale sono destinati 4,18 miliardi, persegue l’obiettivo di ridurre l’impatto della crisi e di creare le condizioni per uno sviluppo equo e resiliente in ambiti territoriali particolari, quali le aree interne del Paese, i territori colpiti dai terremoti e i contesti urbani da rigenerare mediante l’innovazione tecnologica e sociale nelle Regioni del Mezzogiorno;

nelle linee di intervento previste dalla componente in questione, dirette promuovere nuove politiche territoriali per colmare il divario esistente tra le diverse aree del Paese, dovrebbero essere incluse anche le strutture agrituristiche, che potrebbero, soprattutto nei centri più piccoli, diventare dei veri e propri hub multiservizi;

quanto alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, che costituisce un’ulteriore linea di investimento inclusa nella componente, dovrebbe essere rafforzata, relativamente ai terreni agricoli, l’interazione tra l’Agenzia nazionale per i beni confiscati e l’Ismea, presso la quale è istituita, ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, la “Banca delle terre agricole”;

- la missione n. 6, dedicata alla “Salute”, cui sono assegnati 18,01 miliardi, oltre le risorse REACT-EU per 1,71 miliardi, è volta a rafforzare e a rendere più sinergica, all’interno di un unico progetto di riforma, la risposta territoriale e ospedaliera, nonché l’attività di ricerca del Servizio Sanitario Nazionale;

- essa si articola in due principali componenti, quali “Assistenza di prossimità e telemedicina”, per complessivi 7,9 miliardi, e “Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria”, per 11,82 miliardi;

-nella missione in esame dovrebbero essere previste specifiche linee di intervento concernenti la sanità animale, in linea con l’approccio One Health e con le più recenti indicazioni programmatorie della Commissione europea in materia di sostenibilità dei processi produttivi, di antimicrobico resistenza e di benessere animale, e il potenziamento dei servizi veterinari sul territorio nazionale;

- in tale contesto, particolarmente rilevanti sono gli investimenti finalizzati alla condivisione delle informazioni ed all’integrazione delle banche dati esistenti, nel settore agricolo e sanitario, al fine di imprimere una decisa accelerazione al piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico resistenza, attraverso l’attuazione di specifici piani di sorveglianza e prevenzione sanitaria, il miglioramento del benessere animale, il potenziamento delle interconnessioni tra salute umana e salute animale, anche in ragione del fatto che tutte le epidemie hanno avuto un'origine animale;

-tra le riforme da attuare, merita altresì attenzione la proposta di istituzione di un’Agenzia nazionale sulla sanità circolare che veda protagonista anche la ricerca in campo agroalimentare;

per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

I) alla Missione 1 (“Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”), siano introdotte le seguenti modifiche: a) al fine di offrire un servizio completo e più efficiente agli operatori del settore agricolo, sia inserito uno specifico piano di investimenti diretto a potenziare il “Sistema Informativo Agricolo Nazionale” (SIAN) e dei relativi sistemi informativi degli Organismi Pagatori Regionali/Provinciali, anche favorendone: i) la sinergia con gli interventi previsti nell’ambito del Piano straordinario per la space-economy; ii) il potenziamento degli strumenti a tutela delle produzioni agroalimentari di qualità e la tracciabilità degli alimenti; iii) la istituzione di un inventario forestale nazionale al fine di attivare strumenti e superare l’eccessiva frammentazione della proprietà; iv) sostenere progetti per sviluppare mappe tematiche a partire da dati satellitari, in grado di rilevare la presenza di zone fortemente eutrofizzate, di microalghe dannose, di cianobatteri tossici, di idrocarburi e di altri tipi di contaminanti al fine di monitorare acque marino costiere e interne dislocate sul territorio italiano; v) favorire lo sviluppo di nuove tecnologie in campo analitico ed informatico volte alla tutela dell’agroalimentare nazionale.

b) nell’ambito del “Progetto Transizione 4.0”, siano introdotte, per le imprese del comparto agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, misure specifiche dirette a promuovere e a favorire l’innovazione tecnologica, il trasferimento di know how dai centri di ricerca alle aziende, l’ammodernamento di macchinari e impianti con strumenti di incentivazione che permettano il pieno accesso delle imprese agricole ai medesimi sistemi, con un capitolo particolare per il comparto della pesca anche finalizzato a sviluppare una o più piattaforme commerciali o poli ittici tecnologicamente avanzati finalizzate al mercato; c) valutare la possibilità di sostenere gli investimenti sull’innovazione ed al miglioramento della competitività delle aziende stesse anche garantendo l’accesso al credito istituendo presso ISMEA un fondo di garanzia rotativo, per garanzie a favore delle aziende; d) nel progetto “Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione”, sia previsto uno specifico stanziamento in favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, anche prevedendo risorse dedicate alle filiere afferenti alle D.O. ; e) nel progetto “Banda larga, 5G e monitoraggio satellitare”, sia riservata specifica attenzione alle aree rurali e interne, assicurando la piena copertura del servizio nelle aree bianche e grigie, e delle aree di montagna, per promuoverne lo sviluppo socioeconomico; f) nel “Piano Nazionale Borghi”, anche al fine di promuovere il rilancio delle aree rurali e contrastarne lo spopolamento, sia esplicitamente previsto il coinvolgimento delle strutture agrituristiche; II) alla Missione 2 (“Rivoluzione verde e transizione ecologica”), siano apportate le seguenti modifiche: a) alla linea di azione “Agricoltura sostenibile”, sia congruamente incrementato lo stanziamento di risorse ivi previsto, pari a 2,5 miliardi di euro; siano, inoltre, introdotti i seguenti ulteriori piani di investimento:

-interventi diretti a promuovere lo sviluppo del biometano agricolo secondo criteri di promozione dell’economia circolare, anche attraverso la riconversione degli impianti biogas esistenti, prevedendo unicamente l’utilizzo di matrici di input rappresentate da reflui zootecnici e scarti agricoli e agroindustriali;

-misure volte a favorire, attraverso la combinazione di incentivi a fondo perduto e agevolazioni di carattere fiscale, il rinnovo del parco mezzi agricoli circolanti, puntando su meccanizzazione verde, agricoltura di precisione e sull’immissione di macchinari di nuova generazione che consentano di incrementare la sostenibilità ambientale e climatica delle produzioni agricole e ridurre il rischio infortuni sul lavoro;

-interventi volti a promuovere l’impiego della biomassa per la produzione di energia;

-misure dirette a promuovere la bioeconomia circolare e la chimica verde per aumentare la sostenibilità delle pratiche agricole;

- interventi volti al recupero di aree incolte finalizzati ad accrescere la produzione nazionale di cereali, legumi, produzioni biologiche, nel rispetto del divieto di riduzione dei pascoli;

- interventi per strutture adeguate (serre o altro) per valorizzare gli apporti energetici naturali e proteggere le coltivazioni dai cambiamenti climatici;

b) alla componente “Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile”:

-relativamente alla linea di investimento “Produzione e distribuzione di rinnovabili e sostegno alla filiera industriale”, sia precisato gli interventi ivi previsti non potranno essere realizzati su terreni destinati alla produzione agricola o comunque vocazione agricola e siano definite, conseguentemente, le aree compatibili con tali tipologie di intervento;

c) alla componente “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, relativamente alla linea progettuale “Efficientamento energetico e sismico dell’edilizia residenziale privata”, sia estesa la detrazione di imposta del 110 per cento ivi prevista agli interventi effettuati dalle aziende agricole e agrituristiche, attualmente escluse dal perimetro di applicazione della disposizione di cui all’articolo 119, comma 9, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; d) alla componente “Tutela del territorio e della risorsa idrica”:

-sia previsto uno specifico stanziamento per la linea di investimento “Rimboschimento e tutela dei boschi”, attualmente finanziata solo attraverso il FEASR, posto che non è stato ancora definito il relativo processo programmatorio con le Regioni e le Province Autonome, anche per promuovere interventi per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, al fine di garantire la gestione sostenibile delle foreste;

-relativamente alla linea progettuale “Invasi e gestione sostenibile delle risorse idriche”, sia disposta l’estensione degli interventi di manutenzione straordinaria ivi previsti anche al sistema irriguo;

- relativamente alla linea progettuale “Invasi e gestione sostenibile delle risorse idriche”, prevedere interventi per incentivare la riconversione irrigua e interventi di ammodernamento della rete;

-in merito alla linea di investimento “Resilienza dell’agrosistema irriguo”, sia incrementato il relativo stanziamento da 0,52 a 0,8 miliardi, come originariamente previsto dalle Linee Guide relative al PNRR;

- prevedere la introduzione di un quadro normativo finalizzato alla conservazione e tutela del suolo agricolo;

e) prevedere infine tra le riforme connesse

- per il settore apistico, che è strategico non solo per il comparto agricolo ma come importantissima risorsa ambientale, avviare un procedimento di riforma che porti alla riduzione dell’aliquota ordinaria (attualmente al 22 per cento) per il servizio di impollinazione al 4 per cento, compatibilmente con le condizionalità previste dal PNRR e con le risorse disponibili a legislazione vigente;

- per la filiera legata alle foreste e alla lavorazione del legno effettuata dalle imprese boschive, avviare un procedimento di riforma che porti ad una defiscalizzazione anche parziale per riattivare una valorizzazione della filiera del legname proveniente dai boschi nazionali, compatibilmente con le condizionalità previste dal PNRR e con le risorse disponibili a legislazione vigente;

III) alla Missione 3 (“Infrastrutture per una mobilità sostenibile”), siano:

- stanziate opportune risorse affinché vengano realizzati interventi di modernizzazione o sostituzione delle imbarcazioni da pesca tecnologicamente più avanzate al fine anche di un minor impatto ambientale;

- realizzati nei diversi porti di pesca interventi di ammodernamento in termini funzionali, anche al fine di garantire l’entrata e l’uscita in condizioni di sicurezza, di apparecchiature e di mezzi in modo da accrescere la sicurezza degli equipaggi, ma anche architettonici in virtù del valore culturale dei porti;

- introdotte integrazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti recuperati in mare e portati a terra dai pescherecci per incentivare il massimo impegno di tutte le flotte nel miglioramento e nella pulizia delle acque;

IV) alla Missione 4 (“Istruzione e ricerca”), siano introdotte le seguenti modifiche: a) alla componente “Potenziamento delle competenze e diritto allo studio”:

- relativamente alla linea progettuale riguardante l’incremento degli asili nido e il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, sia esplicitamente prevista la realizzazione di agriasilo e fattorie didattiche, in modo da favorire anche il conseguimento dell’obiettivo di incremento del tasso di occupazione femminile nelle aree rurali;

- in riferimento alla linea di intervento dedicata all’istruzione professionalizzante e agli istituti tecnici superiori (ITS), sia ulteriormente potenziata l’offerta formativa attraverso il ricorso a contratti di apprendistato con le aziende del settore agroalimentare;

- siano, inoltre, previste forme di interazione e sinergia tra il mondo universitario e gli enti di ricerca specificamente dedicati alle filiere agrolimentari, anche per sviluppare nuove iniziative di formazione in campo agroalimentare;

- sia prevista la realizzazione di progetti che coinvolgano le associazioni di agricoltori e apicoltori, i comuni e le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado sull'intero territorio nazionale, finalizzati alla diffusione: 1) di conoscenze sul ruolo fondamentale e vitale che le api rivestono e sul lavoro dell'apicoltore in qualità di custode di questa importantissima risorsa ambientale; 2) di conoscenza del valore della dieta mediterranea come elemento di salute e di qualità di vita;

b) alla componente “Dalla ricerca all’impresa”:

- con riguardo alla linea di intervento inerente “Trasferimento di tecnologia e sostegno all’innovazione”, sia meglio esplicitata la sinergia del costituendo Polo Agri-Tech di Napoli con gli altri enti pubblici che si occupano di ricerca nel settore agricolo;

- sia prevista un’ulteriore linea di intervento, che veda coinvolti gli enti di ricerca nel settore agricolo, volta a favorire il collegamento tra ricerca e applicazioni “in campo”, al fine di consentire la diffusione di pratiche, metodi e strumenti, inclusi quelli digitali, per la transizione verde e digitale dell’agricoltura;

V) alla Missione 5 (“Inclusione e coesione”), siano apportate le seguenti modifiche: a) alla componente “Politiche per il lavoro”:

-siano introdotte specifiche linee di azione atte a favorire, in modo rapido, trasparente e semplificato, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro agricolo, anche attraverso la costituzione di un’unica banca dati;

-siano, inoltre, esplicitati, quali criteri prioritari di assegnazione dei finanziamenti previsti dal Piano, lo sviluppo di progetti per aziende agricole a conduzione femminile e il sostegno all’imprenditoria agricola giovanile;

b) alla componente “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”:

-relativamente alla linea di intervento dedicata ai servizi socio assistenziali, disabilità e marginalità, sia previsto espressamente il coinvolgimento delle strutture che svolgono funzioni di “agricoltura sociale”;

-siano previste linee di intervento specificamente dedicate al sostegno delle imprenditrici e delle donne che lavorano nel settore agricolo, anche attraverso servizi innovativi che possano favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

-con riguardo alla linea di investimento inerente la rigenerazione urbana, siano inseriti specifici interventi volti alla riqualificazione del “verde urbano”, posto che tali investimenti, oltre a sostenere la filiera del florovivaismo, duramente colpita dalla pandemia in corso, consentirebbero di migliorare notevolmente le condizioni ambientali delle città;

c) alla componente “Interventi speciali di coesione territoriale”:

-sia esplicitato il coinvolgimento, nell’attuazione delle varie linee di intervento ivi previste, delle strutture agrituristiche, che potrebbero diventare dei veri e propri hub multiservizi;

-quanto alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, sia previsto il potenziamento, relativamente ai terreni agricoli, delle modalità di interazione tra l’Agenzia nazionale per i beni confiscati e l’Ismea, presso la quale è istituita, ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, la “Banca delle terre agricole”;

VI) alla Missione 6 (“Salute”):

-alla componente “Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria”:

- siano introdotte linee di intervento concernenti la sanità animale, in linea con l’approccio “One Health” e con le più recenti indicazioni programmatorie della Commissione europea in materia di sostenibilità dei processi produttivi, contrasto all’antimicrobico resistenza, miglioramento del benessere animale;

- sia previsto un piano di investimenti diretto al potenziamento dei servizi veterinari sul territorio nazionale;

- sia prevista l’istituzione di un’Agenzia nazionale sulla sanità circolare che veda protagonista anche la ricerca in campo agroalimentare;

- sia previsto il potenziamento dell'agricoltura biologica come strumento di prevenzione sanitaria, sempre fatti salvi i criteri di allocazione delle risorse indicate dall'Unione europea.