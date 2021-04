PNRR, ecco tutte le misure in capo al Mipaaf di Patuanelli. 3,8 mld dove e come verranno spesi. Le schede

Sono previsti 833,30 milioni di euro per i Contratti di filiera e di distretto, 833,30 per il Parco Agrisolare, 833,30 per il Piano per la logistica e 500,00 da destinare alle Innovazioni nella meccanizzazione e negli impianti di molitura. Infine ulteriori 880 mln di euro (di cui 360 mln di progetti in corso con fondi nazionali) per investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per la migliore gestione delle risorse idriche.

