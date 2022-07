Pnrr, Lavarra: Comunità parchi escluse da bando per Green Community

“Le comunità dei parchi sono le grandi escluse dal bando per le Green community”. Lo afferma Enzo Lavarra, già membro del board di Europarc e consigliere delegato ai beni naturali del comune di Bari.

“È la conferma della assoluta mancanza di iniziativa e di influenza di Federparchi, l’associazione nazionale dei parchi italiani. Sin dall’inizio inutilmente sollecitata a costituirsi come soggetto di interlocuzione e proposta coi i ministeri competenti. Lo stesso deficit ormai strutturale ha riguardato l’assenza di Federparchi ai tavoli del fondo sociale di coesione e degli accordi di partenariato, al tavolo nazionale pac sugli ecoschemi. Oramai Federparchi funziona solo in una logica di assistenzialismo pubblico o di esposizione mediatica del marchio di pregevoli eventi come il Centenario dei Parchi del Gran Paradiso e di Abruzzo Lazio Molise .

Il deficit sulle Green Community é pesante. Nel bando saranno infatti riservate premialita’ a enti già aggregati come comunità montane e Unione dei comuni, non alle comunità dei parchi. Ciò non toglie che parchi e comuni aggregati, in consorzio o convenzione, possano presentare progetti sugli assi fondamentali del bando: gestione integrata agrofitatalr, idrica, comunità energetiche, turismo sostenibile.

Ma l’esclusione delle comunità - conclude Lavarra - resta un fatto grave”.