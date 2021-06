Pnrr: Lega, con nostre proposte oltre 1,2 mld in più per agricoltura nel fondo complementare

Grazie all’insistenza della Lega è previsto per il prossimo quinquennio l’arrivo di 1,2 miliardi in più per il settore dell’agricoltura, oltre gli 8 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza già predisposti. Vengono stanziate risorse per finanziare nuovi progetti che incentivino il passaggio da metodi di allevamento in gabbia a metodi di allevamento all’aperto e non intensivi, in più oltre 300 milioni saranno destinati alle produzioni biologiche italiane nell’ambito dello sviluppo dei contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca, acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. Vengono inoltre assegnati circa 300 milioni tra il 2021 ed il 2024 per il miglioramento della qualità dell’aria, con particolare riferimento alla pianura padana. Per accrescere la competitività del settore occorre puntare su sostegno al Made in Italy, formazione, sburocratizzazione, agevolazioni per l’ingresso di donne e giovani. Serve porsi obiettivi a lungo termine e contemporaneamente agire con interventi che vanno immediatamente attuali, poiché fondamentali nell’ottica di sviluppo del settore. Troppa burocrazia, carenze del sistema giudiziario, gestione della cosa pubblica e qualità della comunicazione di privati e imprese sono gli elementi che danneggiano il Made in Italy e bisogna fare tutto il possibile per sostenere un asset strategico per il sistema-Paese”.

