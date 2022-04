PNRR, Patuanelli: Europa ha bisogno di approccio comune per costo energia. Serve adeguare il piano al momento attuale

"Zeno d'Agostino, presidente dell'autorità portuale di Trieste, ha detto che i fondi per il porto non bastano? Giustamente non si accontenta mai, ma ha creato un miracolo a Trieste. Il PNRR offre a questa città gli importi pro capite più alti rispetto alle altre, grazie al forte investimento sulle strutture portuali. Il tema che viene toccato è oggettivo, quello dei costi e delle materie prime: si tratta di variabili che mutano insieme al contesto internazionale e dobbiamo capire come rendere efficace la spesa".

Così Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole e forestali, in occasione dell'incontro “Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, organizzato al Trieste Convention Center del Porto Vecchio.

"Purtroppo sta piovendo poco in questo momento di semina e i produttori si stanno chiedendo se seminare o no nel caso non ci sia sufficiente acqua in estate. Non ho una preoccupazione in termini di approvvigionamento, non abbiamo problemi di carenza ma di prezzi, su cui incide l'energia e i fenomeni speculativi. Sull'energia la prossima settimana faremo un decreto di circa 5 miliardi che accompagna i 20 già investiti per aziende e famiglie. Sono risorse non infinite ma insufficienti. L'Europa deve approcciare in maniera comune al costo dell'energia imponendo un Cap al prezzo del gas e ragionando come UE e non come singolo paese", continua il ministro.

"Sul prosecco stiamo ricevendo le controdeduzioni croate, sono fiducioso perché vedo a livello europeo la volontà di salvaguardare le denominazione di origine. Credo che non si possa non riflettere sugli effetti della contingenza sui piani nazionali, il problema è il reperimento delle materie prime, i costi e la certezza sui tempi di consegna. Questo ci fa mettere in discussione alcuni target, a causa dei costi superiori: dobbiamo riflettere come adeguare il piano al momento attuale", conclude Patuanelli.