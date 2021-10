Pnrr, Patuanelli: Sicilia esclusa per motivi tecnici. Ci sono però 440 mln in Bilancio

"A me spiace che qualcuno abbia voluto portare sul piano politico una questione tecnica. Come è noto nel Pnrr sono stati messi a disposizione 880 milioni di euro per le opere irrigue mediante 23 criteri. Alcune regioni hanno presentato progetti e nel caso della regione Sicilia, tutti e 32 progetti presentati sono stati giudicati inammissibili per questioni meramente tecniche. Un progetto era già finanziato e non poteva per questo essere finanziato nuovamente e un altro progetto finiva addirittura dopo il time out. Motivi tecnici hanno portato a questa soluzione a seguito dei criteri di ammissibilità decisi proprio con le regioni".

Così in aula del Senato il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli sulla questione dei finanziamenti per le opere irrigue in Sicilia rispondendo a Cassese, che si è detto soddisfatto della risposta.

"Ci sono 440 milioni di euro in legge di Bilancio che non sono soggetti ai tempi. Dobbiamo consentire alle regioni del Sud di fare un salto per quanto riguarda le opere irrigue. E dobbiamo per questo fare in modo che anche chi per motivi tecnici non è riuscito ad accedere a queste risorse potrà accedere alle prossime".