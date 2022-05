Pnrr, Tajani: serve un nuovo Recovery Plan e dobbiamo rinviare il Patto di Stabilità al 2024

"I 300 miliardi a disposizione saranno da fondi del Recovery Fund del Next Generation non utilizzati. Parliamo di 225 miliardi che potranno essere richiesti dai paesi membri. Poi ci sono 20 miliardi che arrivano dalla vendita delle Ets, di cui il 12,5% possono essere utilizzati dai fondi strutturali e un altro 12,5% dai fondi per lo sviluppo rurale. La Commissione ha una certa flessibilità per la politica energetica, visto che dobbiamo rispondere alle ricadute della crisi con la Russia. Dobbiamo arrivare ad una autosufficienza, ma prima di tagliare la fornitura di gas, perché oggi non saremmo in grado di sostenerla. Il Pnrr è un cambiamento dall'Europa del rigore a quella della solidarietà, ma va alleggerito il fardello burocratico, aiutando le amministrazioni locali a sfruttare questi fondi. Il Pnrr deve ridurre la differenza tra Sud e Nord, con il primo che dovrà essere parte di una crescita congiunta. Certo oggi l'inflazione sta mettendo a repentaglio proprio la nostra economia, ma dobbiamo puntare alle infrastrutture, proprio per la competitività del Mezzogiorno, digitale compreso".

Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, nel corso dell’evento organizzato da Confederazione Aepi, Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, per discutere degli scenari e delle prospettive del Pnrr.

"Ritengo che serva un nuovo Recovery Plan, una nuova emissione di Eurobond per raggiungere cinque obiettivi: autosufficienza energetica, autosufficienza agroalimentare, difesa europea, accoglienza dei rifugiati, ricostruzione dell'Ucraina: senza un Recovery sarebbe impossibile, serve una nuova azione di solidarietà europea e serve rinviato il Patto di Stabilità al 1° gennaio 2024, procedendo intanto a creare un tetto al prezzo di acquisto del gas proveniente dagli Stati Uniti", conclude Tajani.