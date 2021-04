Pnrr, Vincenzi (Anbi): Vincere sfide su infrastrutture e sostenibilità per assicurare agroalimentare di qualità. Mantenere alta l’attenzione, non solo in momenti di crisi

"Quello delle infrastrutture è un argomento a cui teniamo molto” dichiara il presidente di Anbi, Francesco Vincenzi, nel corso del webinar organizzato da A.R.G.A.V. (Associazione Regionale Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige).

“Vogliamo difendere e aumentare la consapevolezza attorno le infrastrutture irrigue, che sono vere e proprie autostrade dell’acqua, strumenti utili per l’agricoltura ma il cui beneficio si ripercuote anche sui territori e sull’ambiente” spiega Vincenzi.

“Già in questi giorni si sta parlando di siccità, con la situazione del Po in primo luogo. Abbiamo quindi l’assoluta necessità di parlare di tali argomenti, anche in momenti che non siano di crisi, perché è fondamentale mantenere alta l’attenzione, sia in Italia che in Europa.

Si sta aprendo una stagione che ci vedrà attori protagonisti con investimenti importanti e noi siamo pronti ad accogliere le sfide per ammodernare le strutture e accompagnare l’agricoltura verso una maggiore sostenibilità. Se però come paese non ci riusciremo allora saremo costretti a subire le ripercussioni e le scelte degli altri paesi in Ue” prosegue.

"Serviranno momenti importanti di confronto perché sul tema acqua avremo delle tensioni, specialmente sugli utilizzi. Non ci dovremo inoltre accontentare di quanto fatto, seppure è vero che abbiamo investito tanto in questi anni.

Bene dunque nel Pnrr gli investimenti sul settore irriguo, e già ne vediamo gli effetti con i tanti cantieri che sono stati aperti.

Abbiamo bisogno di infrastrutturare il paese e di trattenere l’acqua con invasi, uno sforzo assolutamente necessario perché i cambiamenti climatici e l’innalzamento delle temperature ce lo impongono mettendoci in crisi. Non possiamo più accontentarci dello stato di calamità, occorre avere dei programmi e una strategia, così da essere un esempio anche per l’Europa. Per questo come Anbi abbiamo proposto oltre 4 mld di progetti cantierabili, progetti che è importante sottolineare hanno tempistiche europee.

L’agricoltura nel corso di questa pandemia sta dimostrando quanto è strategica. Il covid ha messo in luce due grandi esigenze che sono il cibo e la salute.

Occorre perciò vincere le sfide della sostenibilità e delle infrastrutture se vogliamo assicurare l’approvvigionamento di cibo e sovranità alimentare, oltre a rafforzare ancora di più l’agroalimentare italiano che si basa sull’agricoltura più verde, sostenibile e green d’Europa. Ed è bene ricordarcelo” conclude Vincenzi.