POMODORO, CONSERVE ITALIA STUDIA NUOVE VARIETÀ PER RISPONDERE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I cambiamenti climatici chiedono nuove risposte lungo tutta la filiera del pomodoro, a partire dalla ricerca di varietà che dimostrino in campo una maggiore vigoria e resistenza agli agenti patogeni, un ridotto fabbisogno idrico, una buona capacità di maturazione anche nel mese di settembre. È quanto emerso dalle prove varietali effettuate nel corso dell’estate 2019 dai tecnici agronomi di Conserve Italia in alcune aziende agricole della provincia di Grosseto, con l’obiettivo di ottenere indicazioni utili per la prossima campagna del pomodoro.

I risultati di queste sperimentazioni, effettuate su diverse varietà sia con trapianti precoci che con trapianti tardivi, sono stati presentati nei giorni scorsi ad una delegazione di soci agricoltori di Conserve Italia. L’incontro si è tenuto nei locali dello stabilimento di Albinia, dove ogni anno vengono prodotti 70 milioni di pezzi tra bottiglie e scatole di pomodoro a marchio Valfrutta, Cirio e Pomodorissimo – Santa Rosa, oltre ai marchi della Distribuzione.

“L’innovazione varietale rappresenta un elemento fondamentale per accrescere la sostenibilità della nostra filiera agroalimentare – ha detto il presidente di Conserve Italia Maurizio Gardini, intervenuto all’incontro – a partire dalle attività di ricerca e sperimentazione sui semi promosse dalla nostra società sementiera Tera Seeds, fino all’impegno in campo con le prove varietali svolte durante le campagne e con l’adozione di tecniche di agricoltura di precisione. Queste innovazioni ci consentono di trovare le varietà di pomodoro che meglio si adattano al territorio della Maremma e alle sue condizioni pedoclimatiche, in un’ottica di riduzione dell’impatto ambientale (a partire dal consumo idrico) e di aumento di redditività per le aziende agricole. I nostri tecnici, insieme alle cooperative di primo grado, sono a disposizione degli agricoltori soci per fornire assistenza in campo e accompagnarli nel percorso verso un’agricoltura sempre più sostenibile”.

“Le aziende sementiere stanno ampliando il panorama varietale per il pomodoro da industria – ha aggiunto il direttore generale Pier Paolo Rosetti – ed è nostro compito tenere costantemente aggiornati gli agricoltori di questo territorio sulle novità che possono portare beneficio alle loro aziende. Siamo all’interno di un mercato molto competitivo, dove ogni anello della filiera deve garantire la massima qualità ed efficienza, e noi che siamo una grande cooperativa agricola lo vogliamo fare partendo dal campo”.

“Oltre a conoscere e testare le innovazioni proposte dalle aziende sementiere – hanno aggiunto Micol Femminella e Andrea Ardizzoni dell’ufficio agronomico di Conserve Italia – è fondamentale migliorare il posizionamento temporale delle varietà nel corso dell’estate, per arrivare ad un rendimento massimo. Le prove svolte nel corso del 2019 ci hanno fornito indicazioni molto utili in questo senso. Tra le nuove varietà destano infine particolare interesse quelle con una spiccata tolleranza alla peronospora, che consentono di ridurre l’utilizzo di fitofarmaci”.

Al termine dell’incontro, i vertici del Consorzio cooperativo hanno presentato ai soci agricoltori il nuovo responsabile dello stabilimento di Albinia, Dario Santi, che dal novembre scorso ha sostituito Enzo Rossi al quale è andato il ringraziamento di presidente e direttore generale, a nome di tutta l’azienda, per l’encomiabile servizio svolto in oltre 35 anni alla guida della fabbrica.

***

Conserve Italia è un Gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (Bo), leader in Italia nel settore della trasformazione alimentare, che associa 14.000 produttori agricoli e lavora 600.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 12 stabilimenti produttivi, di cui 9 in Italia, 2 in Francia e uno in Spagna. Il fatturato del Gruppo Conserve Italia è di circa 900 milioni di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia a oltre 3.000 persone tra lavoratori fissi e stagionali e detiene marchi storici del made in Italy alimentare come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.

Lo stabilimento di Conserve Italia ad Albinia (Gr), fondato nel 1968, è dedicato alla lavorazione del pomodoro e impiega ogni anno oltre 350 lavoratori tra fissi e stagionali, con più di 30 fornitori stabilmente impegnati. Genera un impatto economico sul territorio di oltre 7 milioni di euro annui tra stipendi, tasse, contributi e indotto per le aziende fornitrici. Rappresenta un punto di riferimento per i soci tosco-laziali delle cooperative aderenti a Conserve Italia, che lì conferiscono pomodoro per un valore di circa 6,5 milioni di euro all’anno.

