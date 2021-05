Pomodoro da industria, Brunelli (Cia Toscana): “Bene riapertura stabilimento: garantire proseguo campagna 2021 e tutelare le migliaia di aziende agricole conferitrici”

La coltura del pomodoro da industria ha necessità di programmazione – sottolinea la Cia Toscana -, che parte già con la fine della precedente campagna, per l’individuazione dei terreni, l’acquisto delle piantine. Non si possono modificare gli ordini (delle produzioni) dalla sera alla mattina. “Per cui, pur accogliendo positivamente gli esiti della recente Conferenza dei servizi – prosegue Brunelli – resta la preoccupazione per le aziende produttrici, per i lavoratori e per la campagna. Senza campi coltivati a pomodoro, non si fanno i prodotti (pelati, passata, concentrato): per cui è necessario fare attenzione e preoccuparsi dell’intera filiera, di definire buoni accordi, di riconoscere il giusto prezzo agli agricoltori, di valorizzare le filiere locali anche per ragioni eco-ambientali”.

