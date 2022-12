Ponti in campo contro il caro-vita: buoni benzina a sostegno dei dipendenti

Bonus benzina per tutti i dipendenti di Ponti Spa, per supportare le famiglie con un aiuto concreto in questo periodo difficile.

“Il 2022 è stato un anno particolarmente difficile per i conti degli italiani, come per quelli delle aziende, a causa dell’aumento del costo della vita e dell’energia, per questo - spiegano Lara e Giacomo Ponti, AD del Gruppo Ponti – abbiamo deciso di consegnare ai nostri dipendenti dei buoni benzina, che sono un modo concreto per alleviare in parte l’impatto dell’aumento dei costi energetici e per ringraziarli per il loro impegno. I nostri dipendenti sono patrimonio essenziale dell’azienda: è anche grazie al loro lavoro quotidiano che riusciamo a raggiungere risultati importanti e a mantenere la leadership nel nostro settore di riferimento”.

Sono tante le iniziative che la famiglia Ponti ha promosso nel campo della sostenibilità, soprattutto a favore dei propri dipendenti: a partire dagli anni ’90, infatti, il Gruppo offre un Premio di Produzione Aziendale esteso a tutte le categorie, compresi lavoratori stagionali e a tempo determinato. “In questi anni lo abbiamo adattato alle esigenze di lavoratori e lavoratrici – spiegano Giacomo e Lara Ponti – L’ultimo accordo, per esempio, prevede flessibilità e permessi retribuiti aggiuntivi in caso di malattia grave dei figli. Riteniamo corretto che, con la produttività, aumenti anche il riconoscimento a chi lavora con noi. La sostenibilità d’impresa è per noi un requisito fondamentale per gestire e portare a compimento le sfide future e rimanda immediatamente ai valori dettati dall’agenda 2030. Proprio per questo siamo impegnati a ridurre l’impatto ambientale misurandolo attraverso standard internazionali. Dal 2021 siamo Società Benefit, certificazione che siamo gli unici ad avere nel nostro settore. Con il piano di sostenibilità del prossimo triennio ci siamo posti obiettivi ambiziosi, dall’azzeramento del gender pay gap, all’offerta di benefit e welfare aziendale, alla costruzione di filiere di fornitura certificate. Ci impegniamo a sostenere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile”.

Tra i progetti, anche quello della riduzione della plastica dei propri imballaggi e l’introduzione di un QR Code sulle bottiglie dell’aceto di mele 100% italiane, che consente di verificare tutti i passaggi del prodotto dal meleto alla bottiglia.

Sul fronte della responsabilità sociale d’impresa, il Gruppo è impegnato a sostegno delle famiglie in difficoltà attraverso iniziative come la campagna “Obiettivo piatto pieno”, in partnership col Banco Alimentare, e Solidalitaly, iniziativa promossa dal Consorzio Italia del Gusto, che sostiene con aiuti alimentari le famiglie ucraine duramente colpite dal conflitto.