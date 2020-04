POST COVID, SALVINI E CENTINAIO: RIPARTENZA, RIAPERTURA E SPERANZA. INIZIANDO DA TURISMO CHE VALE IL 15% DEL PIL. E DA AGROALIMENTARE

La Lega, in una diretta Facebook, ha lanciato una proposta di interventi da presentare in parlamento per contrastare la crisi economica del comparto turistico. Per Matteo Salvini, presente insieme a Gian Marco Centinaio ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel precedente governo Conte, è necessario terminare il lockdown il prima possibile: “Ripartenza, riapertura e speranza. Su questo ci stiamo concentrando. Iniziamo con il settore turismo. La Regione Lombardia ha dato un segnale di speranza. In regione è in corso un consiglio in cui si sta lavorando su una riapertura regolamentata, a scaglioni, chiedendo però allo stadio di fornire mascherine, guanti e tutto quello che servirà. Sarà inoltre anticipata dalla regione la cassa integrazione per i cittadini lombardi che ancora non l’hanno ricevuta”. Tra i settori strategici italiani più colpiti c’è quello turistico: “Insieme all’agricoltura è tra i comparti trainanti del nostro paese. Per quest’ultimo abbiamo sentito la Ministra Bellanova che oggi ha parlato in Senato, che ha proposto la sanatoria di 600 mila immigrati clandestini da usare nei campi. Abbiamo una visione diversa, la Lega vuole reintrodurre i voucher per accompagnare al lavoro studenti, disoccupati, pensionati, possibilmente italiani. Ma il turismo è il settore che subirà di più. L’ex ministro Centinaio parla della prima questione, quella delle cancellazioni dei turisti esteri: “Se ci dovesse essere una ripartenza gli italiani faranno fatica a muoversi dalla proprie abitazioni, per paura, per problemi economici e per mancanza di ferie. Per questo noi proponiamo Bonus vacanza, lo stop alla direttiva Bolkenstein sulle concessioni, i voucher e l’abbassamento dell’iva su turismo e ristorazione”.Nel team di Vittorio Colao, che guida la task force sulla “Fase 2” non ci sarebbero esperti di turismo: “Una grava mancanza – afferma Salvini – visto che il 15% del Pil viene da questo settore. Su questo noi non siamo stati interpellati”. Salvini poi entra nella questione spinosa del Mes: “Le scuse presentate all’Italia? Non basta. L’Italia ha versato 140 miliardi all’Europa, nessuno pensi a Berlino o a Bruxelles di mettersi in pari semplicemente con questo appello. Non si firmi l’accordo del Mes. Creiamo bond italiani a prezzi fiscali vantaggiosi. Berlusconi a favore? Penso sia un errore accordarsi alle promesse. Il Mes è istituito da un trattato che pone delle condizioni. Se ci infiliamo in tunnel senza ritorno finiremo con tagli ancora alla sanità e la scuola pubblica. Per questo serve un voto in Parlamento, secondo la legge 234 del 2012, prima del Consiglio europeo del 23 aprile. Nel caso la Lega sarà contraria”.Salvini ha poi criticato anche la mancanza di dialogo con la maggioranza: “Noi abbiamo ascoltato tutti i comparti italiani e abbiamo presentato 204 emendamenti, di cui ne è stato approvato solo uno. Intanto in Lombardia abbiamo messo sul piatto 80 milioni per l’incremento di stipendi di medici e infermieri, esattamente il doppio di quanto fornito dal governo”. Centinaio poi ribadisce che “Il ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari poteva essere abbinato al turismo, perché molti vengono nel nostro paese vengono anche per le nostre eccellenze. Quando lo abbiamo proposto noi non andava bene, ora invece si. Se la maggioranza vuole confrontarsi noi siamo a disposizione, ma ho capito che non c’è voglia di ascoltare”.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-