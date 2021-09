PPE, Battistoni (Mipaaf): “Europa ha mostrato volto accogliente e solidale, gruppo ci aiuti a difendere made in Italy”

“L’Europa, in questo tempo segnato dalla pandemia, ha mostrato il suo volto più accogliente e solidale, è stata come una madre con un figlio”, lo ha dichiarato il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni in occasione dell’apertura del Meeting di Roma del gruppo del Ppe al Parlamento Ue. “Le scelte che faremo oggi – ha proseguito Battistoni nel corso del suo intervento – incideranno sul futuro dei nostri figli, perciò la responsabilità alla quale siamo chiamati è altissima e non ammette errori. Risulterà decisivo il ruolo che sapremo svolgere in Europa affinché si possano realizzare politiche sostenibili e impatto zero che vadano nella direzione di quel Green Deal europeo che è l’obiettivo al quale tutti dobbiamo aspirare”. “La riforma della nuova Pac - ha continuato - si inserisce perfettamente nel quadro di progresso sostenibile che ci è stato richiesto e come Italia, per quanto riguarda l’obiettivo fissato al 2030, possiamo dire che il raggiungimento del 25% di terre a coltivazione biologica non è un’utopia. Infatti – ha proseguito – attualmente circa il 17% dei territori è coltivato a biologico con 2 milioni e 100mila ettari dedicati, e perciò - ha aggiunto - grazie alla nuova Pac e ai fondi del Pnrr credo che potremo raggiungere e forse di superare la quota prevista”. Il sottosegretario ha poi rivolto un appello al gruppo Ppe affinché “insieme all’Italia si attivi per fermare alcune misure punitive verso il made in Italy come in Nutriscore o il fenomeno dell’Italian Sounding e che faccia prevalere l’eccellenza e l’unicità dei prodotti italiani evitando pericolose iniziative commerciali come il Prosek croato”.

