PRANZO SOCIALE MIPAAF CON ASSOITTICA, ISTITUTO ALBERGHIERO TORCARBONE, ORGANIZZAZIONI AGRICOLE, ITALMERCATI

Arancini con pomodoro, mozzarella, gamberi rossi e panatura di panko, fritti vegetali frutta e verdura, trofie in zuppetta di frutti di mare e polpo, bavarese alla camomilla con olio ai sentori di bosco, selezione di 24 olii evo da diverse regioni italiane, vini rigorosamente italiani, un’esposizione di prodotti ittici e ortofrutta. E’ il menù de “L’Italia fa bene”, il pranzo sociale svoltosi oggi nel Salone dell’Agricoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, iniziativa fortemente voluta dalla Ministra Teresa Bellanova per dire con forza: “no alla retorica della paura”, e sottolineare: “i nostri prodotti fanno bene, sono sicuri, possono e devono essere consumati in tutta tranquillità dovunque, in Italia, in Europa, nel mondo”.

Promosso da AssoIttica-Italia, allestito dalle cuoche e dai cuochi dell’Istituto Alberghiero di Torcarbone, l’evento si è avvalso della collaborazione e della presenza di tutte le Organizzazione di settore, e della filiera dei mercati con ItalMercati.

“Oggi”, ha detto la Ministra Bellanova, “rimarchiamo un messaggio semplice e chiarissimo: mangiare italiano fa bene. I nostri prodotti sono eccellenti e sani; i consumatori, italiani ed europei, possono e devono consumarli in tutta tranquillità. Dalla terra e dal mare alla tavola, il nostro cibo è sano e tra i più sicuri al mondo. Siamo il Paese che vanta per qualità e quantità un sistema di controlli sugli alimenti tra i migliori al mondo, che fa scuola dovunque. Non è accettabile che alcune catene di distribuzione, in paesi europei, stiano creando ostacoli ai nostri prodotti: si chiama concorrenza sleale e noi non la permetteremo. L’Europa, oltre a indicare l’opportunità di una medesima profilassi negli Stati membri, impedisca in tutti i modi che questo possa accadere.

Questa giornata aveva l’obiettivo di rimettere al centro le nostre eccellenze, rinsaldare l’alleanza con l’intero sistema agroalimentare nazionale, informare su quello che come Ministero stiamo mettendo in campo, sollecitare informazioni puntuali da parte di tutti gli attori alla nostra Task Force perché possano essere prese in tempo le misure adeguate.

Noi siamo l’Italia ed è bene che si sappia: dalla terra e dal mare alla tavola, l’Italia fa bene”.

