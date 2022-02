Pratiche sostenibili per la fertilità del suolo. Le opportunità della ricerca. Martedì 1 marzo, a Capannori (Lu) convegno organizzato da Cia Toscana

Pratiche sostenibili per la fertilità del suolo. Le opportunità della ricerca”. E’ il titolo del seminario in programma domani 1 marzo 2022 (ore 9) – organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Toscana – che si svolgerà a Capannori (Lu), Loc. Pieve di Compito Capannori, alla Cooperativa Frantoio Sociale del Compitese, Via di Tiglio 609.

Durante il seminario saranno trattate, con il contributo di professori e ricercatori, le pratiche sostenibili per la gestione della fertilità del suolo e il mantenimento della sostanza organica. L’utilizzo di sovesci e cover crop sono considerate tecniche agronomiche utili per la salvaguardia della fertilità del suolo. Durante il seminario saranno quindi presentate le ricerche condotte in ambito toscano su queste pratiche. Saranno inoltre presentati le lavorazioni ed i macchinari agricoli necessari per pratiche come bulature e trasemine. Gli argomenti trattati saranno di stretta attualità nella articolazione della nuova PAC 2023-2027.

IL PROGRAMMA

Apertura dei lavori a cura di Cia Agricoltori Italiani della Toscana. Saluti di Luca Maria Simoncini, presidente Cia Toscana Nord; Renzo Del Prete, presidente Cooperativa L’Unitaria.

Interventi: Nicola Silvestri, professore associato, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali - Università di Pisa; Daniele Antichi, professore associato, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali - Università di Pisa; Michel Pirchio, assegnista, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali - Università di Pisa. Conclusioni di Luca Brunelli, presidente Cia Toscana.

Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://form.jotform.com/220233337095349

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2.