Pre-Cop26, Di Maio: trasformare la minaccia climatica in una opportunità per la sostenibilità e l’inclusività

“Il decennio appena trascorso è stato il più caldo mai registrato ed i disastri si sono decuplicati. La scienza deve diventare un riferimento per tutti i paesi: ora abbiamo le conoscenze e le capacità tecniche per intervenire, ma serve un impegno globale. Il rientro degli Stati Uniti nell’accordo è stato fondamentale. Questo è una partita che dobbiamo giocare tutti, con il contributo dei giovani, per questo l’Italia ha ospitato Youth for Climate, dove è stato reclamato più coinvolgimento e maggiore responsabilità dei governi dei giovani, che ci spingono al cambiamento e all’intervento. L’Italia come partner del Regno Unito per la Cop26 è che questo sia una svolta definitiva per la lotta al cambiamento climatico. Abbiamo una responsabilità globale soprattutto sulle energie rinnovabili. Dobbiamo mettere la transizione ecologica al centro delle politiche ambientali, anche grazie alla progressiva diminuzione degli incentivi ai carburanti fossili. Dobbiamo proseguire gli sforzi per limitare l’accrescimento della temperatura a 1,5°. Nei giorni scorsi si è conclusa a Milano la riunione preparatoria al Pre-Cop. I 50 ministri partecipanti hanno concordato per rivedere al rialzo gli obblighi di Parigi, per una maggiore decarbonizzazione. Ogni paese dovrà fare la sua parte, la transizione verde sarà più efficace quanto più sarà assunta con accordi multilaterali. L’Italia sta lavorando strenuamente per il successo dei negoziati, così da trasformare la minaccia climatica in opportunità, attraverso la sostenibilità e l’inclusività. Il Green New Deal prevede un calo della diminuzione delle emissioni del 50% entro il 2030 e l’Italia prevede interventi specifici con il 40% dei fondi stanziati, rendendo competitivo il sistema economico allo stesso tempo. Avremo di fronte dei costi, ma nessuno dovrà essere lasciato indietro, soprattutto riguardo ai paesi meno ricchi. Per questo vogliamo creare un fondo di 100 miliardi di dollari entro il 2025”. Così Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri, alla sessione di inaugurazione del Pre-Cop26 alla Camera dei deputati.

