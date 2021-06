Presentata al Mipaaf col sottosegretario Centinaio Truffle- market, app per la tracciabilità del tartufo italiano. VIDEOINTERVISTA

L’associazione nazionale tartufai italiani ha presentato al Mipaaf, Ministero delle politiche Agricole e Forestali, la nuova app Truffle-market per la tracciabilità del tartufo italiano. L’applicazione, scaricabile su iOS e Android, nasce con l’obiettivo di garantire la trasparenza di un prodotto di eccellenza, così da tutelare i cavatori e garantire il consumatore tramite la tecnologia Blockchain che consentirà di scaricare il certificato di origine, valorizzando così questa professione. L’app è stata presentata dal presidente dell’associazione nazionale Riccardo Germani e dal sottosegretario al Mipaaf Gian Marco Centinaio. I tartufai sono circa 200mila, quelli iscritti circa un migliaio. Per ora l’accesso sarà garantito a circa 3-4 tartufai per regione, espandendolo poi con il tempo.

“Oggi con l’associazione tartufai italiani per parlare di tracciabilità nel settore. Il tartufo è una delle eccellenze italiane e questo deve essere identificato 100% Made in Italy”. Così Gian Marco Centinaio, sottosegretario al Mipaaf.

“Abbiamo scelto la blockchain perché i dati sono inalterabili nel tempo ed avere la certezza che il singolo tartufo consumato proviene da un determinato tartufaio, con tutti i dati di raccolta. Sono certezze inalterabili che fanno massima garanzia e che mettono in contatto diretto tartufai e consumatori, senza intermediari”. Così Enad Germani, lo sviluppatore dell’app.

“Molto tartufo che si vende dall’Italia non è italiano, raccolto in Iran, Afganistan paesi limitrofi. Da qui viene portato in Turchia e poi in Europa. Viene sempre raccolto immaturo, per evitare il deperimento e per questo serve la tracciabilità. Si tratta di una opportunità per il Made in Italy: se volete comprare il tartufo italiano utilizzate questa app, ridiamo forza ai nostri prodotti, che sono eccellenze assolute”. Così Riccardo Germani, presidente dell’Associazione nazionale tartufai italiani.

Come associazione siamo presenti in tutta Italia e i tartufai che vendono sulla app sono iscritti e scelti dai presidenti regionali, questo per essere certi della provenienza. Sono acquistabili da chiunque, con una semplice iscrizione. Gli acquisti vengono consegnati entro 24 ore con un apposito contenitore. I ristoratori che faranno acquisti avranno una apposita targa di riconoscibilità.