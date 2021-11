Presentata la 13ma edizione di Bto: be travel onlife

Sta per tornare a Firenze, in presenza e online, BTO , l’evento leader in Italia sulle connessioni tra turismo, innovazione e tecnologia che per questa 13a edizione ha scelto un payoff tutto nuovo - “ Be Travel Onlife” - che continua le riflessioni sul concetto di Onlife, della capacità di adattamento, di cui si è discusso nell’ultima edizione e che diventa ancora più attuale in tempi di post pandemia. BTO2021 si snoderà in 5 giornate tematiche – 24, 25, 26, 29 e 30 novembre – un viaggio tra innovazione e ospitalità che porterà a Firenze alcuni tra i più importati player del settore , alcuni interverranno in collegamento e altri si paleseranno davanti agli ospiti in forma di ologramma . BTO – Be Travel Onlife è un evento di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze , da sempre attente alla competitività del turismo connesso alla sfida dell’innovazione digitale. L’organizzazione è affidata a Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.

