Presentato al Mipaaf il libro Camper Golosi, guida alla scoperta di 82 consorzi produttori di eccellenze italiane

Calma e libertà: scoperte di territori noti e ricerca di luoghi lontani dalle rotte turistiche tradizionali, questo e molto altro è l’esperienza camperista. Natura o città, mare o montagna, non tralasciando le colline, spostarsi con lentezza, senza troppa pianificazione, cambiando panorama ogni giorno. Con l’arrivo dell’estate, giunge in libreria il prossimo 14 luglio, per i tipi di FVE Editori, Camper golosi una guida per - come dice il sottotitolo - un Viaggio tra i prodotti tipici d’Italia. Il turismo in camper è cresciuto molto negli ultimi anni, complice anche la vita post pandemia, sono in molti i viaggiatori che hanno optato e stanno scegliendo rotte all’insegna di libertà e sicurezza. Un viaggio, quello in camper, dal potere terapeutico, ottimo per far ritrovare l’equilibrio interiore, dedicando il tempo libero alle proprie passioni e al contatto con la natura. Il tutto, senza cambiamenti di programma o rischio di annullamento all’ultimo minuto. In un territorio come quello italiano quando si parla di passioni non si può che parlare di enogastronomia. È stato così naturale pensare questo volume in stretta connessione ai consorzi di promozione dei prodotti tipici dello Stivale. Una guida che potesse andare oltre al semplice dato, inserendo il viaggio in un contesto territoriale, fotografando un’area partendo dal prodotto tipico. Con 82 consorzi, indicazioni e suggerimenti per i viaggiatori, Camper golosi è dedicato sia ai grandi appassionati della casa mobile, sia a chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di turismo. Suddiviso per regioni, il volume percorre il Paese da Nord a Sud, alla ricerca dei prodotti che raccontano la geografia di un luogo, la sua storia, le sue tradizioni e trova nella cucina, la sua consacrazione. Consigli per un turismo enogastronomico che affondano nelle radici della tradizione italiana: dal Castelmagno DOP del Piemonte ai vini di Castel del Monte pugliesi; dalla liquirizia calabrese al prosciutto Carpegna DOP marchigiano. E poi l’olio ligure, i carciofi sardi, i limoni amalfitani, i funghi emiliani di Borgotaro IGP e tanto, tanto altro tra buon cibo e buon bere. Camper golosi nasce con la volontà di creare coesione, andando insieme alla scoperta dei territori, con un turismo lento, sostenibile e vicino alle tradizioni delle popolazioni che incontriamo sulla strada.

AUTORE Enzo Cortesi, nato a Forlì, imprenditore nel settore nautico e delle energie rinnovabili, appassionato viaggiatore, velista e camperista, ha ricoperto ruoli di vertice nelle associazioni di categoria della nautica. Per otto anni membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, ha sempre avuto a cuore, anche in tale ruolo, la promozione del territorio e delle loro tradizioni, a partire dal proprio, favorendo la collaborazione tra impresa e Università.