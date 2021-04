Presentazione 5° Forum Food&Beverage Ambrosetti: La Roadmap del futuro per il settore

Il forum Ambrosetti ha presentato oggi al palazzo del Regione Lombardia, a Milano, l’anteprima del 5° Forum Food&Beverage “La Roadmap del futuro per il Food&Beverage”. Il comparto raccoglie 46 miliardi export e anche nel 2020 è cresciuto nonostante la pandemia. Il valore è 3 volte superiore a quello dell’automotive di Francia e Spagna messi insieme. Si tratta una potenza senza pari in Europa, tanto che anche design e fashion, famosi nel mondo per il made in Italy, sono inferiori come fatturato. La crisi economica su questo settore è stata perfettamente confermata dagli studi preliminari effettuati da Ambrosetti: il food ha subito una contrazione del -1,8%, confermandosi il settore più resiliente. Ha sofferto di più il settore Horeca, mentre l’esportazione ha avuto una crescita che conferma il trend dell’ultimo decennio, che corrisponde ad una crescita media del 5,2%. Dalle analisi emerge che c’è spazio di crescita rispetto agli altri paese europei. Ad esempio in Cina c’è un ritardo rispetto alle altre nazioni continentali, mentre un caso a parte è la Gran Bretagna, dove, nonostante la Brexit il dato di export è comunque in crescita negli ultimi 10 anni.

I tre pilastri della quinta edizione saranno alimentazione, sport e salute. 35 milioni di persone muoiono per fame, 30 milioni per alimentazione sbagliata, per eccessi alimentari. Gli squilibri nutrizionali sono il cardine del forum. La doppia piramide, oggetto degli studi di Ambrosetti inquadra la dieta mediterranea per la sua incidenza della salute e il carbon footprint per l’incidenza sull’inquinamento mondiale e per questo è necessario trovare un equilibrato mix alimentare che abbia un impatto neutro sull’ambiente. La scelta della tematica dello sport è legata alla sua incidenza sulla salute della popolazione. Infatti un terzo della popolazione italiana ha uno stile di vita sedentario, un dato tra i peggiori d’Europa e gli studi scientifici confermano la correlazione tra aspettative di via e attività fisica.

Forum Food&Beverage, Mutti, (Mutti): “Settore agroalimentare lasciato un balia di se stesso”

“Il settore del food è stato per diverso tempo in balia di sé stesso e solo negli ultimi anni è stato posto sotto i riflettori, comunque in ritardo rispetto alle sue potenzialità. Il food è un pilastro del Made in Italy. Nel settore alimentare dobbiamo riflettere sul perché Germania e Spagna ci superino. Cosa manca all’italianità per scalare le classifiche del food? Innanzitutto la dimensione aziendale. Solo lo 0.5% vale il 60% delle esportazioni, questo perché le dimensioni sono estremamente ridotte. La maggioranza ha un fatturato sotto i 10 milioni di euro e meno di 10 addetti. Ad esempio possiamo vedere la discrepanza tra le esportazioni in Svizzera e quelli verso la Cina. Serve un cambio di approccio verso questo paese e la dimensione aziendale ha la sua rilevanza per iniziare a dialogare, basti pensare alla lingua e alla legislazione diversa. Per questo servono politiche per una maggior concentrazione. Il settore alimentare è resiliente all’innovazione ed ora stiamo notando un’accelerazione tecnologica guidata dagli Stati Uniti. Serve quindi maggiore consapevolezza per le sfide future, pena vederci scendere ancora nella classifica mondiale”. Così Francesco Mutti, amministratore delegato di Mutti.

Forum Food&Beverage, Berni (Consorzio Grana Padano): “Trasparenza per combattere l’Italian Sounding”

Stefano Berni, Consorzio tutela Grana Padano: “La nostra partecipazione al forum come Grana Padano è legata a diversi motivi. Il primo è che siamo per il 70% lombardi come produzione, è quindi il territorio più rilevante. Inoltre rappresentiamo un sistema di 40mila persone, di cui 28mila lombardi. Esportiamo il 41% della nostra produzione, per oltre 1,3 miliardi di euro ogni anno. Questi dati hanno tanti significati: l’Italia ha una quota di esportazione maggiore di prodotti ad alto valore rispetto ad altri paesi. Non raggiungiamo determinati livelli di volumi perché abbiamo prodotti di qualità. Vinceremo questa sfida per l’estero se riusciremo di pretendere una distinzione sul prodotto: solo così potremo espanderci. Se avessimo norme più trasparenti potremmo crescere nell’esportazione, perché molti consumatori acquistano prodotti convinti che siano eccellenze italiane. Durante la pandemia, infine, siamo cresciuti nei consumi, sia in Italia che all’estero, ma solamente perché la gente ha consumato di più in casa, senza utilizzare i servizi esterni, come la ristorazione: vogliamo un ritorno alla normalità”. Così Stefano Berni, direttore generale del Consorzio del Grana Padano.

Forum Food&Beverage, Sertori (Regione Lombardia): “Valtellina cassaforte della Lombardia”

Assessore Massimo Sertori: “La Valtellina è la “cassaforte” di buona parte della Lombardia, grazie ai suoi ghiacciai. Questi alimentano non solo le centrali idroelettriche, fondamentali per l’energia delle aziende, ma sono fondamentali per l’irrigazione agricola. Questa provincia può sopravvivere solo se continuerà a lavorare su prodotti di qualità. Milano-Cortina consentirà a Bormio di ricevere un respiro internazionale. La provincia di Sondrio infatti ha una media di oltre 3 milioni di visite turistiche che potranno triplicare con i Giochi Olimpici”. Così Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni della regione Lombardia

Forum Food&Beverage, Fontana (Regione Lombardia): “Puntare sull’agricoltura di precisione”

“La Valtellina racchiude in sé diverse prospettive e spero che questo convegno possa costituire una ripartenza. Come Lombardia teniamo molto all’evento organizzato da Ambrosetti, anche perché come regione siamo il primo produttore agricolo in Italia. Da un lato la crisi idrica ci deve indirizzare verso l’agricoltura di precisione, dall’altro stiamo applicando la tecnologia blockchain per controllare tutta la produzione della filiera della carne, così da dare garanzia sui prodotti. Noi tuteliamo la qualità dei prodotti, perché l’italian sounding crea un danno di 60 miliardi ogni anno e senza potremmo avere 300mila posti di lavoro in più. Si tratta di una truffa riconosciuta e inaccettabile, una battaglia a livello europeo. Abbiamo avanzato diverse richieste per una salvaguardia che purtroppo non è ancora arrivata”. Così Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia.