Prezzi al consumo definitivi, Istat: inflazione accelera e tocca +5,7% come nel 1995

A febbraio, per l’ottavo mese consecutivo, l’inflazione accelera, raggiungendo un livello (+5,7%) che non si registrava da novembre 1995. Sono i prezzi dei Beni energetici non regolamentati a spingere in alto la crescita, seguendo la fiammata di gennaio degli energetici regolamentati (insieme, le due componenti spiegano due terzi della variazione tendenziale dell’indice NIC). Intanto, le tensioni inflazionistiche si propagano, in particolare ai Beni alimentari, i cui prezzi accelerano di oltre un punto, trascinando oltre il 4% anche la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa”. L’inflazione della componente di fondo (al netto di energetici e alimentari freschi) sale, portandosi a +1,7%.

■ L’accelerazione dell’inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +38,6% di gennaio a +45,9%), in particolare a quelli della componente non regolamentata (da +22,9% a +31,3%), e in misura minore ai prezzi dei Beni alimentar i, sia lavorati (da +2,2% a +3,1 %) sia non lavorati (da + 5,3 % a + 6,9%); i prezzi dei Beni energetici regolamentati , anche nel mese di febbraio, risultano quasi raddoppiati rispetto allo stesso mese del 2021 ( stabili a +94,6% ) .

■ L ’“inflazione di fondo”, al netto degli energe tici e degli alimentari freschi, accelera da +1,5% a +1,7% e quella al netto dei soli beni energetici da +1,8% a +2,1%.

■ Su base annua accelerano in misura ampia i prezzi dei beni (da +7,0 % a +8,6 %) , mentre rimangono stabili quelli dei servizi (a +1,8% ); si allarga quindi il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -5,2 punti percentuali di gennaio a -6,8 ).

■ Accelerano sia i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della per sona (da +3,2% di gennaio a +4,1 %) sia quelli dei prodotti ad alta frequ enza d’acquisto (da +4,3% a +5,3 %).

■ L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto , per lo più, ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (+8,3%) e in misura minore a quelli dei Beni alimentari non lavorati (+1,7%), dei Beni durevoli (+0,8%) e degli A limentari lavorati (+0,4%).

■ L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +4,3 % per l’indice generale e a + 1,3 % per la componente di fondo.

■ L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,8% su base mensile e del 6,2% su base annua (da +5,1% di gennaio ) , confermando la stima preliminare .

■ L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un a umento dell ’1,0 % s u base mensile e del 5,6 % su base annua .

LE DIVISIONI DI SPESA

A febbraio l’accelerazione della crescita tendenziale dei prezzi al consumo si deve prevalentemente ai prezzi delle divisioni di spesa che includono i prodotti energetici, ossia Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +22,7% di gennaio a +27,4%) e Trasporti (da +7,8% a +9,0%). Accelerano, sebbene in misura minore, anche i prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +3,6% a +4,8%), quelli dei Mobili, articoli e servizi per la casa (da +2,4% a +3,0%), mentre registrano una flessione meno ampia quelli delle Comunicazioni (da -4,1% a -3,5%). Rallentano, seppur in misura contenuta, i prezzi dei Servizi ricettivi e di ristorazione (da +4,3% a +4,0%).

In termini di contributi, l’inflazione è quindi dovutaprincipalmente ai prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+2,903 punti percentuali) e, in misura minore, dei Trasporti (+1,170) e dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,915). I contributi negativi vengono dai prezzi delle Comunicazioni (-0,099) e dell’Istruzione (-0,005).



LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

A febbraio l’accelerazione tendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (da +4,8% a +5,7%) si deve ai prezzi dei beni (la cui crescita passa da +7,0% a +8,6%), mentre la crescita dei prezzi dei servizi rimane stabile (+1,8%); il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e i prezzi dei beni rimane quindi negativo (-6,8punti percentuali) e si amplia rispetto a gennaio (-5,2).

Nell’ambito dei beni accelerano i prezzi dei Beni energetici (che passano da +38,6% a +45,9%; +6,3% il congiunturale), a causa di quelli della componente non regolamentata (da +22,9% a +31,3%; +8,3% rispetto a gennaio): accelerano i prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (la cui crescita raddoppia, salendo da +32,0% a +64,9%; +23,8% sul mese), quelli del Gasolio per i mezzi di trasporto (da +19,9% a +24,0%; +5,8% il congiunturale), quelli della Benzina (da +18,7% a +21,9%; +4,8% sul mese), quelli del Gasolio per riscaldamento (da +21,0% a +24,6%; +5,0% da gennaio) e quelli degli Altri combustibili solidi (da +1,9% a +3,3%; +1,1% su base mensile), con i prezzi del Gas di città e gas naturale mercato libero che registrano una variazione congiunturale pari a +6,6%. I prezzi della componente regolamentata dei Beni energetici confermano essere quasi raddoppiati rispetto allo stesso mese del 2021, stabili a +94,6%.

Anche i prezzi dei Beni alimentari accelerano (da +3,4% di gennaio a +4,6%; +0,8% sul mese) a causa sia di quelli degli Alimentari lavorati (da +2,2% a +3,1%; +0,4% il congiunturale) sia dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +5,3% a +6,9%; +1,7% da gennaio). In particolare i prezzi di questi ultimi accelerano a causa dei prezzi della Frutta fresca e refrigerata (la cui crescita passa da +5,5% a +6,8%; +1,6% il congiunturale) e di quelli dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da +13,5% a +16,7%; +3,7% su base mensile).

Pur registrando tassi di crescita di gran lunga inferiori a quelli del paniere nel suo complesso, anche i prezzi degli Altri beni accelerano (da +0,7% di gennaio a +1,1%), a causa di tutte le componenti e in particolare dei prezzi dei Beni durevoli (da +0,6% a +1,2%; +0,8% su gennaio).

La stabilità della crescita tendenziale dei prezzi dei servizi (+1,8%; +0,1% rispetto al mese precedente) si deve a dinamiche opposte e di modesta entità: da un lato accelerano i prezzi dei Servizi relativi all’abitazione (da +1,0% a +1,2%; +0,2% il congiunturale), dall’altro lato rallentano quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,6% a +3,3%; -0,1% su base mensile) e quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,5% a +1,4%; +0,3% rispetto a gennaio).

Il rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (i cui andamenti su base annua sono ancora condizionati dalle conseguenze delle limitazioni alla mobilità dovute alla pandemia) è imputabile all’inversione di tendenza dei prezzi del Trasporto aereo passeggeri (da +1,3% a -1,5%; +3,3% sul mese) e alla flessione più marcata dei prezzi del Trasporto passeggeri su rotaia (da -8,9% a -11,7%; -2,5% il congiunturale).

Il lieve rallentamento dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona è causato per lo più da quelli dei Servizi di alloggio (da +11,6% a +7,5%; -3,1% il congiunturale), che, insieme con i prezzi dei Pacchetti vacanza (da +11,5% a +11,0%; +1,4% su base mensile), continuano a registrare una crescita sostenuta, mentre registrano un’accelerazione i prezzi dei Ristoranti, bar e simili (da +2,8% a +3,3%; +0,5% rispetto a gennaio) e dei Servizi culturali (da +0,7% a +1,1%; +0,2% rispetto al mese precedente).

I DATI DEL TERRITORIO

A febbraio l’inflazione accelera in tutte le ripartizioni geografiche (Figura 5), confermandosi al di sopra del dato nazionale nelle Isole (da +5,5% di gennaio a +6,8%), nel Sud (da +5,0% a +6,0%) e nel Nord-Est (da +5,4% a +5,9%), mentre si posiziona al di sotto al Centro (da +4,8% a +5,6%) e nel Nord-Ovest (da +4,3% a +5,3%).

Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti (Figura 6) l’inflazione più elevata si osserva aCatania (+7,4%), Palermo e Messina (+6,9% per entrambe), mentre le variazioni tendenziali più contenute si registrano a Torino (+4,9%) e Reggio Emilia (+4,8%).

A febbraio, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra un aumento dello 0,8% su base mensile e del 6,2% su base annua, da +5,1% di gennaio.

L’accelerazione dell’IPCA è spiegata, come per il NIC, dalla dinamica dei prezzi dei prodotti energetici, che determinano la crescita sostenuta dei prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +22,8% a +27,3%) e dei Trasporti (da +7,8% a +9,0%). Accelerano, sebbene in misura minore, anche i prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +3,8% a +5,0%), quelli dei Mobili, articoli e servizi per la casa (da +2,3% a +3,0%), di Altri beni e servizi (da +0,8% a +1,1%), mentre registrano una flessione meno marcata i prezzi delle Comunicazioni (da -4,0% a -3,5%). Rallentano invece i prezzi dei Servizi ricettivi e di ristorazione (da +4,4% a +3,9%).

Da segnalare anche una flessione meno ampia in termini tendenziali dei prezzi di Abbigliamento e calzature (da -2,5% a -0,1%) imputabile al confronto con lo scorso anno, quando si registrò un calo congiunturale maggiore (-4,8% nel 2021, -2,4% quest’anno) a causa all’avvio dei saldi invernali, nel 2021, diversificato tra le regioni e distribuito tra gennaio e febbraio.

GLI AGGREGATI SPECIALI

Con riferimento agli aggregati speciali dell’IPCA, accelerano i prezzi dei beni (da +6,9% a +8,9%; +1,4% rispetto a gennaio), a causa dei prezzi dell’Energia (da +39,1% a +46,5%, +6,4% su mese), in particolare di quelli di Elettricità, gas e combustibili solidi (da +57,6% a +69,9%; +7,6% la variazione congiunturale) e, anche se in misura minore, dei prezzi dei Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti (da +20,4% a +23,6%; +4,9% rispetto al mese precedente). Da segnalare inoltre l’accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi (da +3,2% a +4,2%; +0,8% da gennaio), dei Beni durevoli (da +0,7% a +1,3%; +0,6% il congiunturale) e l’inversione di tendenza di quelli dei Beni semidurevoli (da -1,4% a +0,7%; -1,3% su base mensile a causa dell’andamento dei saldi stagionali di Abbigliamento e calzature).

Il lieve rallentamento dei prezzi dei servizi (cha passano da +2,0% a +1,9%; +0,1% rispetto al mese precedente) è dovuto essenzialmente a quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,1% a +3,8%; -0,1% il congiunturale) e ai prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,4% a +1,3%; +0,3% sul mese), solo in parte compensato dall’accelerazione contenuta dei prezzi dei Servizi relativi all’abitazione (da+0,8% a +1,0%; +0,2% da gennaio).

In accelerazione l’inflazione della componente di fondocalcolata al netto di energia e alimentari freschi (da+1,5% di gennaio a +1,9%), quella al netto dell’energia, degli alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi (da +1,3% a +1,7%) e quella al netto dei soli beni energetici (da +1,7% a +2,3%).