PREZZI AL CONSUMO, ISTAT: A FEBBRAIO CRESCONO

Sono le componenti più volatili (Beni energetici non regolamentati e Beni alimentari non lavorati cui si aggiungono i Servizi relativi ai trasporti) a spiegare la decelerazione registrata a febbraio dall’inflazione, che quindi si conferma debole. La crescita dei prezzi della componente di fondo è infatti più che doppia di quella riferita all’intero paniere, mentre i Beni energetici regolamentati, che registrano per l’ottavo mese consecutivo una flessione tendenziale ampia, si confermano come la componente merceologica che contribuisce di più a frenare l’inflazione nel nostro paese.

■ Nel mese di febbraio, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dello 0,3% su base annua (da +0,5% di gennaio); la stima preliminare era +0,4%.

■ La decelerazione dell’inflazione è imputabile prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (la cui crescita passa da +3,2% a +1,2%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,6% a +1,5%) e, in misura minore, dei Tabacchi (da +2,9% a +1,5%) e dei Beni alimentari non lavorati (da +0,8% a +0,1%); tali andamenti sono stati solo in minima parte compensati dal ridursi dell’ampiezza della flessione dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -5,2% a -2,8%)

■ L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici rallentano entrambe di un decimo di punto (da +0,8% del mese precedente a +0,7%).

■ Il calo congiunturale dell’indice generale è dovuto principalmente dalla diminuzione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-1,4%) e dei Servizi relativi ai trasporti (-0,8%), solo in parte bilanciata dall’aumento dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+0,6%).

■ L’inflazione rallenta per i beni (da +0,1% di gennaio a -0,3%), mentre è stabile per i servizi (+1,0%); il differenziale inflazionistico, pertanto, rimane positivo e si amplia (+1,3 punti percentuali da +0,9 a gennaio).

■ L’inflazione acquisita per il 2020 è pari a -0,1% per l’indice generale e per la componente di fondo.

■ I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,3% su base annua e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto dello 0,8% (entrambi in netto rallentamento rispettivamente da +0,6% e da +1,3% del mese precedente).

■ L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,5% su base mensile, a causa principalmente delle ulteriori riduzioni di prezzo registrate per i saldi invernali di abbigliamento e calzature, di cui l’indice NIC non tiene conto. L’IPCA aumenta dello 0,2% su base annua, da +0,4% del mese precedente. La stima preliminare era +0,3%.

■ L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,2% su base mensile e un aumento dello 0,2% rispetto a febbraio 2019.

Le dinamiche dell’inflazione di febbraio vedono il rallentamento della crescita dei prezzi di diverse divisioni di spesa. Le decelerazioni più ampie si osservano nei Trasporti (da +2,9% a +1,6%), nelle Bevande alcoliche e tabacchi (da +2,4% a +1,1%) e nei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +0,6% a +0,3%); si registra invece un’attenuazione della flessione (che rimane ampia) dei prezzi della divisione delle Comunicazioni (da -6,2% a -4,3%) (Prospetto 2 e Figura 2). In termini di contributi, l’inflazione generale è dovuta prevalentemente ai Trasporti e, in misura minore, ai Servizi ricettivi e di ristorazione e agli Altri beni e servizi (queste tre divisioni di spesa insieme contribuiscono alla variazione dell’indice generale per 0,553 punti percentuali). Il principale contributo negativo è ascrivibile ad Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,318 punti percentuali), a causa della flessione dei prezzi dei Beni energetici regolamentati presenti in questa divisione di spesa.

L’andamento dell’inflazione nel mese di febbraio mostra un’inversione di tendenza dei prezzi dei beni (che passano da +0,1% a -0,3%), mentre quelli dei servizi rimangono stabili a +1,0% (Prospetto 3 e Figura 3). Il differenziale inflazionistico tra servizi e beni rimane quindi positivo e si amplia (da +0,9 punti percentuali di gennaio a +1,3).

L’inversione di tendenza dei prezzi dei beni è dovuta alle dinamiche di diverse componenti dove prevale il rallentamento dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati.

Nello specifico rallentano i prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +0,8% a +0,1%, +0,6% su base mensile) a causa dell’ampliarsi della flessione dei prezzi dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da -3,1% a -7,3%, +1,6% rispetto a gennaio), mentre accelerano i prezzi della Frutta fresca o refrigerata (da +2,9% a +4,4%, +1,5% il congiunturale).

I prezzi dei Beni energetici non regolamentati decelerano a +1,2% (dopo aver registrato a gennaio una variazione pari a +3,2%; -1,4% rispetto al mese precedente), a causa della dinamica di quasi tutte le componenti dell’aggregato: decelerano i prezzi del Gasolio per mezzi di trasporto (da +3,8% a +0,5% in termini tendenziali, -1,9% su base mensile) e quelli della Benzina (da +6,7% a +3,7%, -1,7% il congiunturale), invertono la tendenza i prezzi del Gasolio da riscaldamento (da +3,8% a -0,1%, -2,4% rispetto a gennaio) e i prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (da +0,3% a -0,4%; -1,5% su base mensile); al contrario i prezzi degli Altri carburanti attenuano la loro flessione (da -4,1% a -2,6%, +1,3% il congiunturale).

La stabilità della crescita dei prezzi dei servizi è spiegata da dinamiche opposte. Da un lato decelerano i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,6% a +1,5%, -0,8% su base mensile), a causa prevalentemente di quelli del Trasporto aereo passeggeri (da +17,8% a +8,1%, -9,6% su base mensile); nello specifico la variazione dei prezzi dei Voli nazionali passa da +16,4% a +8,7% (-9,7% il congiunturale) e quella dei Voli internazionali da +18,0% a +7,8% (-9,5% su base mensile). Anche i prezzi del Trasporto passeggeri su rotaia registrano un rallentamento da +4,5% a +1,0% (-0,4% rispetto a gennaio), mentre accelerano i prezzi del Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne da +7,2% a +9,4% (+1,4% il congiunturale). Dall’altro lato attenuano la loro flessione i prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -5,2% a -2,8%; -0,2% su base mensile), per effetto dei Servizi di telecomunicazione bundle, che passano da -11,5% a -3,1% (-3,1% rispetto a gennaio).

A febbraio l’inflazione rallenta in tutte le ripartizioni geografiche (Figura 5): rimane al di sopra della media nazionale al Sud (dove passa da +0,7% di gennaio a +0,5%) e nelle Isole (da +0,6% a +0,4%), è pari a quella nazionale nel Nord-Est (da +0,5% a +0,3%), mentre è al di sotto nel Nord-Ovest (da +0,4% a +0,2%) e nel Centro (da +0,4% a +0,1%).

Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti (Figura 6) l’inflazione più elevata si osserva a Bolzano (+1,4%), Napoli (+1,0%) e Bari (+0,9%), mentre Aosta registra la flessione più ampia (pari a -0,5%).

A febbraio, l’IPCA diminuisce dello 0,5% su base mensile, per effetto soprattutto delle ulteriori riduzioni di prezzo dovute ai saldi stagionali registrati per lo più nella divisione di spesa di Abbigliamento e calzature (-5,2% in termini congiunturali) (Prospetto 6). Il rallentamento su base annua dell’indice generale (da +0,4% a +0,2%) è imputabile principalmente ai prezzi di Trasporti (la cui crescita passa da +2,8% a +1,6%); da segnalare anche il rallentamento Bevande alcoliche e tabacchi (da +2,4% a +1,1%). Registrano invece una flessione meno ampia i prezzi delle Comunicazioni (da -6,3% a -4,3%).

Analizzando i dati di febbraio con riferimento agli aggregati speciali dell’IPCA, la decelerazione su base annua dell’indice generale è dovuta prevalentemente ai prezzi di Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti (la cui crescita passa da +4,3% a +1,5%; -1,6% il congiunturale) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,6% a +1,5%, -0,8% rispetto a gennaio); tali andamenti sono stati solo in minima parte compensati dalle flessione meno ampia dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -5,2% a -2,7%, -0,1% il congiunturale).

L’inflazione della componente di fondo, calcolata al netto di energia e alimentari freschi, e quella al netto di energia, alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi rimangono stabili rispettivamente a +0,6% e a +0,5%, mentre quella al netto dei soli beni energetici decelera di un decimo di punto percentuale da +0,6% a +0,5%; in tutti e tre i casi si continua a registrare una crescita superiore a quella riferita all’intero paniere.

