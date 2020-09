Prezzi al consumo, Istat: Beni alimentari rallentano da +1,2% a +0,9%

Agosto registra il consueto aumento congiunturale dei prezzi al consumo dovuto a fattori stagionali legati alle vacanze estive che, quest’anno, si sovrappone alla riapertura di gran parte delle attività della filiera turistica. Ciononostante, per alcuni comparti dei servizi legati ai trasporti, la crescita dei prezzi su base mensile è inferiore a quella dello scorso anno, determinando una maggiore flessione tendenziale che si riflette su quella dell’indice generale. L’inflazione negativa, più ampia di un decimo di punto rispetto a luglio (non era così da aprile 2016), si conferma quindi per il quarto mese consecutivo. Nel mese di agosto, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,3% su base mensile e una diminuzione dello 0,5% su base annua (da -0,4% del mese precedente), confermando la stima

In un quadro che vede l’inflazione negativa ancora determinata per lo più dagli andamenti dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da -13,6% a -13,7%) e di quelli non regolamentati (da -9,0% a -8,6%), l’ampliarsi della flessione dell’indice generale si deve prevalentemente al calo più netto dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,9% a -2,3%). Si confermano invece in crescita, seppur in rallentamento, i prezzi sia dei Beni alimentari lavorati (da +0,6% a +0,4%) sia di quelli non lavorati (da +2,5% a +2,0%).

L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici decelerano entrambe, rispettivamente da +0,4% a +0,3% e da +0,6% a +0,4%.

L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente alla crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+3,0%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,5%), a causa di fattori stagionali, solo in parte compensata dal calo dei Beni alimentari non lavorati (-0,6%).

L’inflazione acquisita per il 2020 è pari a zero per l’indice generale e a +0,8% per la componente di fondo.

I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano da +1,2% a +0,9%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accentuano di poco la loro flessione da -0,1% a -0,2%.

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dell’1,3% su base mensile e dello 0,5% su base annua (da +0,8% di luglio), confermando la stima preliminare. È l’avvio ad agosto in quasi tutte le regioni dei saldi estivi di Abbigliamento e calzature (di cui il NIC non tiene conto) a produrre sia il marcato calo congiunturale sia l’inversione di tendenza dell’IPCA, che si allinea così all’indice NIC. I prezzi di Abbigliamento e calzature registrano, infatti, una vistosa diminuzione congiunturale (-18,6%) molto più ampia di quella di agosto 2019 quando fu pari a -6,6% (i saldi erano iniziati a luglio) e quindi un forte rallentamento tendenziale che si riflette sull’andamento dell’indice generale.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e una diminuzione dello 0,7% su base annua.

Le TIPOLOGIE DI PRODOTTO

Ad agosto l’ampliarsi della flessione dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (-0,5%, da -0,4% di luglio) è dovuto ai prezzi sia dei beni sia dei servizi: i primi accentuano la loro flessione da -0,8% a -1,0% (-0,1% su base mensile), i secondi registrano una variazione tendenziale nulla (da +0,1%; +0,7% rispetto a luglio).

L’ampliarsi della flessione dei prezzi dei beni è per lo più imputabile al rallentamento sia di quelli dei Beni Alimentari (+1,0% da +1,3% di luglio) sia di quelli degli Altri beni (+0,4% da +0,8%). Tra i primi sono i prezzi dei Beni alimentari non lavorati (che passano da +2,5% a +2,0%; -0,6% il congiunturale) a decelerare e in particolare quelli dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da -0,2% a -2,9%; -2,7% sul mese), mentre quelli della Frutta fresca o refrigerata continuano a crescere in modo marcato (+8,1%, da +8,0%; -1,3% rispetto a luglio). Attenuano la loro crescita anche i prezzi degli Alimentari lavorati, che si portano a +0,4%, da +0,6% (nulla la variazione congiunturale). Tra gli Altri beni sono tutte le componenti a rallentare.

A spiegare però il calo tendenziale dei prezzi dei beni continuano a essere i Beni energetici, i cui prezzi continuano a registrare flessioni molto ampie (-10,1%, -10,3% a luglio; +0,1% rispetto al mese precedente), a causa dei prezzi sia dei Beni energetici regolamentati (-13,7%, -13,6% a luglio; -0,1% la variazione congiunturale) sia dei Beni energetici non regolamentati, la cui diminuzione è in lieve attenuazione (-8,6% da -9,0% di luglio; +0,2% su base mensile). In questo quadro, nello specifico mostrano una diminuzione meno amplia rispetto a quella di luglio, i prezzi del Gasolio per mezzi di trasporto (che passano da -12,1% a -11,7%; -0,2% il congiunturale), della Benzina (da -11,1% a -10,8%; -0,2% su base mensile), del Gasolio da riscaldamento (da -12,1% a -12,0%; nulla la variazione congiunturale), degli Altri carburanti (da -5,2% a -3,6%; -0,3% rispetto a luglio) e dell’Energia elettrica mercato libero (da -4,4% a -3,4%; +2,3% sul mese).

Con riferimento ai prezzi dei servizi, il lieve rallentamento (da +0,1% di luglio a una variazione tendenziale nulla; +0,7% rispetto al mese precedente) è imputabile prevalentemente all’ampliarsi della flessione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,9% di luglio a -2,3%) dovuta a un aumento su base mensile (+3,0%), imputabile ai consueti fattori stagionali, meno marcato di quello registrato ad agosto 2019 (quando fu pari a +4,5%); tale dinamica è stata solo in parte compensata dall’inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da -0,2% a +0,1%; +0,5% su base mensile) e dall’accelerazione dei prezzi dei Servizi vari (da +1,3% a +1,5%; +0,2% rispetto al mese precedente).

I DATI DEL TERRITORIO

Ad agosto l’inflazione registra un ampliamento della flessione in tutte le ripartizioni geografiche: resta al di sopra della media nazionale al Sud (da una variazione tendenziale nulla a -0,1%), pari a quella nazionale nelle Isole (da -0,2% a -0,5%), mentre è al di sotto del dato nazionale nel Centro (da -0,4% a -0,6%), nel Nord-Ovest (da -0,5% a -0,7%) e nel Nord-Est (da -0,6% a -0,8%).

Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti (Figura 6) l’inflazione più elevata si osserva a Trento (+0,7%), Bolzano e Perugia (+0,5% per entrambe), mentre si registrano le flessioni più ampie a Verona (-1,6%) e a Venezia (pari a -1,8%).

LE DIVISIONI DI SPESA

Ad agosto, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una diminuzione dell’1,3% su base mensile, a causa dell’inizio dei saldi estivi in tutte le regioni, e dello 0,5% su base annua, da +0,8% del mese precedente.

L’inversione di tendenza dell’IPCA, che si allinea così all’indice NIC, è dovuta ai prezzi di Abbigliamento e calzature, in forte rallentamento su base annua a causa dall’avvio posticipato rispetto al 2019 dei saldi estivi nella maggior parte delle regioni. Ciò ha comportato infatti un calo congiunturale in questa divisione di spesa (-18,6%) molto più ampio di quello di agosto 2019 quando fu del -6,6% e i saldi stagionali iniziarono nel mese di luglio in tutte le regioni. La concentrazione degli sconti stagionali in un solo mese fa sì, però, che la loro ampiezza sia minore di quella registrata ad agosto dello scorso anno, determinando così una crescita tendenziale comunque sostenuta (+3,4%) dei prezzi di Abbigliamento e calzature, seppur in rallentamento.

Sono da segnalare poi la decelerazione dei prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +1,3% a +1,0%), dei Mobili, articoli e servizi per la casa (da +1,2% a +0,4%) e degli Altri beni e servizi (da +2,2% a +1,8%), mentre accentuano la loro flessione i prezzi dei Trasporti (da -3,3% a -3,9%), di Ricreazione, spettacoli e cultura (da una variazione tendenziale nulla a -1,0%) e delle Comunicazioni (da -4,3% a -5,8%). Da segnalare infine l’inversione di tendenza dei Servizi ricettivi e di ristorazione da -0,2% a +0,4%.

La decelerazione dei prezzi di Abbigliamento e calzature determina un rallentamento sia della componente di fondo dell’inflazione, calcolata al netto di energia e alimentari freschi (da +1,9% a +0,4%), sia dell’inflazione al netto di energia, alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi (da +2,1% a +0,3%), sia di quella al netto dei soli beni energetici (da +1,9% a +1,5%).

EFFETTI SULLA STIMA DELL’INFLAZIONE

Da gennaio 2020, l’Istat ha introdotto importanti innovazioni riguardanti l’uso degli scanner data provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nella rilevazione dei prezzi al consumo. La principale novità consiste nell’ampliamento dell’utilizzo dei prezzi registrati alle casse mediante scannerizzazione dei codici a barre (scanner data) a nuovi canali distributivi del commercio al dettaglio della GDO. Si tratta, con riferimento ai beni alimentari confezionati e ai beni per la cura della casa e della persona, dei discount, delle piccole superfici di vendita e degli specialist drug (specialisti per la cura della casa e della persona) che si sommano così a ipermercati e supermercati. È inoltre stata modificata la metodologia di selezione delle referenze e di calcolo dei microindici, passando da un approccio di tipo statico (tipo panel), più tradizionale, a un approccio di tipo dinamico, che permette l’utilizzo più ampio delle informazioni acquisite attraverso questa fonte dati.

Al fine di valutare l’impatto di questi cambiamenti sulle stime dell’inflazione, l’Istat ha effettuato una simulazione, ricalcolando gli indici IPCA e NIC del 2019 tenendo conto dei dati retrospettivi relativi alle cinque tipologie di canale distributivo e utilizzando il nuovo metodo di campionamento delle referenze e di computo degli indici elementari. Questa simulazione, che sarà aggiornata ogni mese in occasione dei dati definitivi e sarà disponibile fino alla fine dell’anno, nella sezione dedicata della Nota metodologica, permette dunque di calcolare variazioni tendenziali tra le serie degli indici dei prezzi del 2020 e quelle dell’anno precedente, a parità di copertura del campione e di metodologia e di confrontarle con quelle pubblicate.

Il Prospetto 8, con riferimento a diversi livelli di aggregazione degli indici, riporta quindi, per l’IPCA, le differenze tra i tassi di variazione tendenziali degli indici pubblicati e quelli ottenuti mediante la simulazione descritta, nei primi otto mesi del 2018. Pertanto, qualora la differenza tra il tasso di variazione di un indice pubblicato e quello ottenuto mediante la simulazione descritta risulti positiva, ciò significa che la variazione dei prezzi che si sarebbe registrata per il raggruppamento di prodotti cui si riferisce l’indice sarebbe stata più contenuta rispetto al dato ufficiale se anche nel 2019 si fossero utilizzate le informazioni provenienti da tutti i canali della GDO e se la metodologia di selezione delle referenze fosse stata quella recentemente adottata.

Con riferimento alla dinamica dell’indice generale, le differenze risultano modeste. In particolare, la differenza tra i tassi di inflazione pubblicati e simulati è pari a -0,1 punti percentuali a marzo e maggio, e a +0,1 punti percentuali a luglio, mentre nei restanti mesi dell’anno la stima dell’impatto è pari a zero.

Gli effetti dell’utilizzo degli scanner data sulla stima dell’inflazione per gli indici NIC e IPCA per classi e sottoclassi possono essere consultati sul sito dell’Istat nell’area dedicata al comunicato stampa nella sezione Allegati (StimaImpatto_08_2020).

Considerando un maggiore livello di disaggregazione degli indici, gli effetti più ampi si registrano nel gruppo Bevande alcoliche e in quello Bevande analcoliche. Nel primo caso, l’impatto è risultato positivo nei primi otto mesi del 2020, con differenze più marcate nel primo trimestre che si sono parzialmente ridimensionate dal mese di aprile.

Al contrario, per quanto riguarda le Bevande analcoliche, le stime di impatto mantengono sempre il segno negativo, e sono comprese tra il valore massimo toccato a maggio (-1,0 punti percentuali) e quello minimo di giugno (-0,2 punti percentuali).

Analogamente all’IPCA, con riferimento all'indice dei prezzi la consumo per l'intera collettività NIC, le differenze tra il tasso di variazione dell’indice pubblicato e quello ottenuto mediante la simulazione descritta sono, per l’indice generale, di lieve entità (Prospetto 9), con una leggera prevalenza di segni negativi (-0,1 punti percentuali a gennaio, marzo e aprile, mentre a giugno e ad agosto la stima di impatto è pari a +0,1 punti percentuali). Anche a livello di divisione di spesa le differenze presentano comportamenti simili a quelli registrati per l’IPCA, con la divisione di spesa Prodotti alimentari e bevande analcoliche che presenta stime di impatto per lo più di segno negativo (a parte luglio e agosto) e quella delle Bevande alcoliche e tabacchi dove tutti i mesi sono contrassegnati da una stima d’impatto di segno positivo.