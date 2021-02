Prezzi al consumo, Istat: dopo 8 mesi di altalena inflazione torna positiva

Dopo otto mesi di variazioni negative dei prezzi al consumo su base annua, a gennaio 2021 l’inflazione torna positiva. Il cambiamento è determinato per lo più dalla crescita vivace su base congiunturale (+3,1%) dei prezzi dei Beni energetici che, invece, a gennaio 2020 erano aumentati di un solo decimo di punto rispetto al mese precedente. Questo diverso andamento si riflette sulla dinamica tendenziale dei prezzi di tale comparto (che attenuano la flessione) e dell’indice generale (che torna a registrare una crescita). In questo quadro l’inflazione di fondo accelera pur rimanendo al di sotto dell’1%.

Nel mese di gennaio, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,7% su base mensile e dello 0,4% su base annua (da -0,2% di dicembre); la stima preliminare era +0,2%.

■ L’inflazione torna positiva prevalentemente per l’attenuarsi della flessione dei prezzi dei Beni energetici (da -7,7% del mese precedente a -4,9%), sia nella componente regolamentata (da -7,0% a -2,1%) sia in quella non regolamentata (da -8,1% a -6,3%), e, in misura minore, per l’accelerazione di quelli dei Beni durevoli (da +0,6% a +1,2%) e per il calo meno ampio dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,7% a -0,1%).

■ L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici sono entrambe in crescita a +0,8%, da +0,6% di dicembre.

■ L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente alla crescita dei prezzi dei Beni energetici sia regolamentati (+4,8%) sia non regolamentati (+2,3%), dei Beni durevoli (+1,0%) e dei Beni alimentari (+0,8%).

■ L’inflazione acquisita per il 2021 è pari a +0,6% per l’indice generale e a +0,3% per la componente di fondo.

■ I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona decelerano da +0,6% a +0,4%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto attenuano la loro flessione da -0,3% a -0,1%.

■ L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una diminuzione dello 0,9% su base mensile e un aumento dello 0,7% su base annua (da -0,3% di dicembre); la stima preliminare era +0,5%. La crescita tendenziale più marcata dell’IPCA rispetto a quella del NIC si deve ai prezzi di Abbigliamento e calzature che su base annua aumentano del 5,2% (invertendo la tendenza e accelerando da -0,2% di dicembre). L’avvio dei saldi invernali diversificato tra le regioni, a differenza dello scorso anno quando iniziarono tra il 4 e il 5 gennaio, produce infatti un calo congiunturale dei prezzi di Abbigliamento e calzature (-18,5%) meno ampio di quello di gennaio 2020 (-22,7%), che si riflette sulla dinamica tendenziale sia di questo raggruppamento merceologico sia dell’indice generale.

■ L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,6% su base mensile e dello 0,2% su base annua.

LE DIVISIONI DI SPESA

A gennaio l’inversione di tendenza dell’indice generale è dovuta da una parte alle flessioni meno marcate rispetto a quelle di dicembre dei prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da -2,0% a -0,4%) e dei Trasporti (da -2,8% a -1,8%) e dall’altra alle accelerazioni dei prezzi di Ricreazione, spettacoli e cultura (da +0,7% a +1,4%) e di quelli dei Servizi ricettivi e di ristorazione (da +0,8% a +1,2%), sulla cui dinamica incidono però anche procedure di stima degli indici di gennaio rese necessarie a causa delle conseguenze delle restrizioni imposte dalle misure di contrasto della pandemia.

L’inflazione generale sintetizza contributi di segno opposto: quelli positivi che a gennaio prevalgono e che sono ascrivibili per lo più agli Altri beni e servizi, ai Prodotti alimentari e bevande analcoliche, a Ricreazione, spettacoli e cultura e ai Servizi ricettivi e di ristorazione e quelli negativi tra i quali spiccano quelli dei Trasporti (-0,284 punti percentuali).

LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

A gennaio l’inversione di tendenza dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (da -0,2% di dicembre a +0,4%), è dovuta in primo luogo ai prezzi dei beni il cui calo si riduce di ampiezza (da -0,7% a -0,2%), ma anche all’accelerazione dei prezzi dei servizi (da +0,5% a +0,9%), con il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e quelli dei beni che si porta a +1,1 punti percentuali (da +1,2 di dicembre).

Nell’ambito dei beni, si segnala una lieve decelerazione dei prezzi dei Beni alimentari (da +0,7% a +0,6%; +0,8% rispetto al mese precedente), dovuta agli Alimentari non lavorati, che rallentano la loro crescita (da +1,6% a +1,1%; +0,4% su base mensile), a causa dell’aumento meno sostenuto dei prezzi della Frutta fresca o refrigerata (da +4,0% a +3,0%; -0,3% la variazione rispetto a dicembre) e di quelli dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da +1,9% a +0,7%; +0,9% sul mese).

I prezzi dei Beni energetici registrano una flessione meno marcata (da -7,7% a -4,9%; +3,1% la variazione congiunturale), per effetto sia dei prezzi della componente regolamentata (che passano da -7,0% a -2,1%; +4,8% su base mensile), sia di quelli della componente non regolamentata (da -8,1% a -6,3%; +2,3% rispetto a dicembre). Nell’ambito dei regolamentati, i prezzi dell’Energia elettrica mercato tutelato registrano un’inversione di tendenza (da -4,1% a +2,5%; +4,5% il congiunturale), mentre quelli del Gas di città e gas naturale attenuano la loro flessione (da -8,6% a -4,6%; +5,0% su base mensile). Per i non regolamentati si registrano flessioni meno ampie dei prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (da -2,8% a -1,9%; +0,6% sul mese), del Gasolio da riscaldamento (da -12,4% a -10,9%; +2,2% il congiunturale), del Gasolio per mezzi di trasporto (da -11,8% a -9,4%; +3,2% rispetto a dicembre), della Benzina (da -9,7% a -7,5%; +2,7% su base mensile); i prezzi degli Altri carburanti passano da -2,0% a una variazione tendenziale nulla (+3,4% sul mese).

Sempre con riferimento ai beni, raddoppiano la loro crescita i prezzi dei Beni durevoli (da +0,6% a +1,2%, +1,0% il congiunturale), per effetto dell’accelerazione dei prezzi degli Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici (da +3,5% a +7,1%; +5,6% rispetto a dicembre) e di quelli degli Apparecchi per il trattamento dell'informazione (da +15,6% a +19,0%; +4,7% su base mensile).

Con riferimento ai prezzi dei servizi (da +0,5% a +0,9%; +0,2% su base mensile), l’accelerazione è dovuta ai prezzi dei Servizi relativi all’abitazione (da +0,3% a +0,7%, +0,4% rispetto a dicembre 2020) e di quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (cha passano da +0,7% a +1,0%; -0,2% il congiunturale), mentre i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti attenuano la loro flessione (da -0,7% a -0,1%; +0,5% sul mese).

Il ruolo delle diverse tipologie di prodotto nel determinare l’inflazione del mese di gennaio è rappresentato dai contributi alla variazione dell’indice generale dei prezzi al consumo

I DATI DEL TERRITORIO

A gennaio l’inflazione registra un’accelerazione in tutte le ripartizioni (Figura 5) e si porta al di sopra del dato nazionale al Sud (da +0,2% a +0,6%) e nelle Isole (da +0,1% a +0,5%), mentre nel Nord-Est e nel Nord-Ovest (entrambe a +0,3%, rispettivamente da -0,1% e da -0,2%) e nel Centro (da -0,3% a +0,2%) si mantiene al di sotto.

Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti (Figura 6) l’inflazione più elevata si osserva a Bolzano e Perugia (+1,0% per entrambe), mentre registrano una flessione Aosta (-0,3%), Campobasso e Verona (-0,1% per entrambe).

Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA)

LE DIVISIONI DI SPESA

A gennaio, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una diminuzione dello 0,9% su base mensile, per effetto dei saldi invernali di cui il NIC non tiene conto, e un aumento dello 0,7%, su base annua, da -0,3% di dicembre (Prospetto 6).

La diminuzione su base mensile dell’indice generale è imputabile all’andamento dei prezzi di Abbigliamento e calzature, che però registrano un calo congiunturale (pari a -18,5%) meno ampio di quello di gennaio 2020 (quando fu -22,7%), a causa all’avvio dei saldi invernali diversificato tra le regioni e distribuito tra gennaio e febbraio, a differenza dello scorso anno quando iniziarono tra il 4 e il 5 gennaio. Ciò si riflette sulla dinamica tendenziale sia di questo raggruppamento merceologico (infatti la divisione di spesa regista un aumento su base annua di +5,2%, invertendo la tendenza e accelerando da -0,2% di dicembre) sia dell’indice generale, che per l’IPCA registra una crescita tendenziale più marcata rispetto a quella del NIC.

Da segnalare poi all’origine dell’inversione di tendenza dell’IPCA, da un lato la flessione meno ampia dei prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da -2,0% di dicembre a -0,5%), dei Trasporti (da -2,8% a -1,7%) e delle Comunicazioni (da -5,3% a -3,9%), dall’altro l’accelerazione dei prezzi di Ricreazione, spettacoli e cultura (da +1,0% a +1,9%) e dei Servizi ricettivi e di ristorazione (da +0,8% a +1,1%), sulla cui dinamica incidono però anche procedure di stima degli indici rese necessarie a causa delle conseguenze delle restrizioni imposte dalle misure di contrasto della pandemia (si veda al riguardo la Nota metodologica alle pagine 18, 19 e 20). In rallentamento i Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +0,9% a +0,6%).

GLI AGGREGATI SPECIALI

Con riferimento agli aggregati speciali dell’IPCA, l’inversione di tendenza dell’indice generale a gennaio è dovuta sia ai prezzi dei beni (da -0,8% di dicembre a +0,9%), sia a quelli dei servizi che accelerano (da +0,4% a +0,7%).

La dinamica dei prezzi dei beni è imputabile da una parte a quelli dell’Energia che riducono la loro flessione (da -8,0% a -5,1%), a causa dei prezzi dei Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti (da -10,3% a -8,1%, +2,9% rispetto a dicembre) e di quelli di Elettricità, gas e combustibili solidi (da -5,3% a -1,8%, +3,4% su base mensile) e dall’altra all’accelerazione dei prezzi dei Beni industriali non energetici (da +0,3% a +2,7%) dovuta in particolare a quelli dei Beni semidurevoli (da -0,1% a +4,2%) su cui pesa la dinamica dei prezzi di Abbigliamento e calzature illustrata nel paragrafo dedicato alle divisioni di spesa.

Accelerano quindi a causa per lo più dell’andamento dei prezzi dei Beni semidurevoli sia l’inflazione della componente di fondo, calcolata al netto di energia e alimentari freschi (da +0,4% +1,2%), sia quella al netto di energia, alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi (da +0,4% a +1,3%), sia quella al netto dei soli beni energetici (da +0,5% a +1,3%).