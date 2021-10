Prezzi al consumo, Istat: inflazione accelera e tocca livello del 2012

L’inflazione continua ad accelerare, portandosi a un livello che non si registrava da novembre 2012. Oltre all’aumento molto ampio dei prezzi dei Beni energetici (sia per la componente regolamentata sia per quella non regolamentata), si registrano accelerazioni della crescita dei prezzi anche in altri comparti merceologici, che spingono l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, all’uno per cento.

Nel mese di settembre, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,2% su base mensile e un aumento del 2,5% su base annua (da +2,0% del mese precedente); la stima preliminare era +2,6%.

L’inflazione anche nel mese di settembre continua a essere sostenuta in larga parte dalla crescita dei prezzi dei Beni energetici (da +19,8% di agosto a +20,2%) sia della componente regolamentata (da +34,4% a +34,3%) sia di quella non regolamentata (da +12,8% a +13,3%). Questi ultimi contribuiscono all’accelerazione rispetto ad agosto, che si deve anche e in misura più ampia ai prezzi dei Beni alimentari (da +0,7% a +1,0%), a quelli dei Beni durevoli (da +0,5% a +1,0%) e a quelli dei Servizi relativi ai trasporti (che invertono la tendenza da -0,4% a +2,0%). Un contributo all’accelerazione dell’inflazione viene anche dai prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,5% a +1,8%).

L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe rispettivamente da +0,6% a +1,0% e da +0,5% a +1,1%.

Il calo congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente alla diminuzione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-3,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,5%), in entrambi i casi dovuta per lo più a fattori stagionali; tale dinamica è stata solo in parte compensata dall’aumento dei prezzi degli Alimentari non lavorati (+0,8%).

L’inflazione acquisita per il 2021 è pari a +1,7% per l’indice generale e a +0,8% per la componente di fondo.

Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +0,6% a +0,9%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,4% a +2,6%).

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra un aumento dell’1,3% su base mensile e del 2,9% su base annua (da +2,5% di agosto), la stima preliminare era +3,0%. La diversa dinamica congiunturale dell’IPCA rispetto al NIC si deve alla fine dei saldi estivi, di cui il NIC non tiene conto.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,2% su base mensile e un aumento del 2,6% su base annua.

Le TIPOLOGIE DI PRODOTTO

A settembre l’accelerazione dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (+2,5% la crescita su base annua da +2,0% di agosto) si deve sia ai prezzi dei beni (da +3,2% a +3,6%) sia a quelli dei servizi (da +0,8% a +1,3%); il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e i prezzi dei beni rimane negativo (-2,3 punti percentuali), ma di poco meno ampio (era -2,4 ad agosto).

I prezzi dei Beni energetici (la cui crescita, su base annua, rimane molto ampia passando da +19,8% di agosto a +20,2%; +0,1% il congiunturale) vedono accelerare quelli della componente non regolamentata (da +12,8% a +13,3%; +0,1% su base mensile) e attestarsi su tassi di crescita molto marcati quelli della componente regolamentata (da +34,4% a +34,3%; +0,1% il congiunturale). Per la componente non regolamentata accelerano i prezzi del Gasolio per i mezzi di trasporto (da +17,0% a +17,9%; -0,1% sul mese), quelli della Benzina (da +17,6% a +18,4%; +0,3% rispetto ad agosto), quelli degli Altri carburanti (da +15,3% a +17,0%; +1,4% la variazione congiunturale) e del Gasolio per riscaldamento (da +13,5% a +15,2%, +0,5% rispetto al mese precedente); i prezzi dell’Energia elettrica mercato libero invece decelerano lievemente (da +2,8% a +2,6%; nulla la variazione congiunturale).

I prezzi dei Beni alimentari crescono dell’1,0% (da +0,7% di agosto; con una variazione congiunturale nulla) sia a causa di quelli degli Alimentari lavorati (che passano da +0,5% a +1,0%; -0,4% rispetto ad agosto) sia dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +0,8% a +1,0%; +0,8% su base mensile); per quest’ultimo aggregato accelerano i prezzi dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da +3,3% a +3,9%; +5,4% rispetto ad agosto), mentre quelli della Frutta fresca o refrigerata registrano una flessione di poco meno ampia (da -2,6% a -2,4%; -0,4% il congiunturale).

Accelerano anche i prezzi dei Beni durevoli (da +0,5% a +1,0%; +0,3% sul mese), a causa di quelli delle Automobili (da +1,7% a +1,9%; +0,2% su agosto), di quelli di Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici (da +10,5% a +12,9%; +1,3% su base mensile), dei Beni durevoli per ricreazione all’aperto (da +1,4% a +2,1%; +0,7% rispetto al mese precedente) e dell’inversione di tendenza dei prezzi di Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (da -1,2% a +0,7%; +0,3% su agosto) e degli Apparecchi per il trattamento dell'informazione (da -3,0% a +0,1%; +1,3% sul mese).

L’accelerazione dei prezzi dei servizi (da +0,8% a +1,3%; -0,6% rispetto ad agosto) è ascrivibile per lo più all’inversione di tendenza di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,4% a +2,0%; -3,1% il congiunturale dovuto, come di consueto, a fattori stagionali che influenzano le dinamiche mensili dei prezzi delle diverse articolazioni di questo comparto) con la crescita sostenuta in particolare dei prezzi del Trasporto aereo passeggeri (che passano da +10,5% a +27,7%; -29,1% su base mensile); rallentano invece i prezzi del Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, che continuano a registrare una crescita ampia (da +15,4% a +14,3%; -34,8% il congiunturale) e quelli del Trasporto passeggeri su rotaia (da +3,3% a +2,5%; -0,7% la variazione rispetto ad agosto).

Accelerano anche i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,5% a +1,8%; -0,5% sul mese) con i prezzi dei Servizi di alloggio la cui crescita si porta da +5,0% a +6,9% (+0,5% rispetto ad agosto), quelli dei Pacchetti vacanza che registrano una flessione meno ampia (da -5,7% a -4,8%; -7,9% il congiunturale), mentre i prezzi dei Servizi ricreativi e sportivi rallentano (da +4,0% a +2,8%; -7,2% su agosto).

I dati del territorio

A settembre l’inflazione accelera in tutte le ripartizioni geografiche (Figura 5), confermandosi al di sopra del dato nazionale nelle Isole (da +2,4% di agosto a +2,9%), nel Nord-Est (da +2,1% a +2,7%), pari al dato nazionale al Sud (da +2,3% a +2,5%) e, con il Nord-Ovest e il Centro che, invece, si posizionano al di sotto con un’inflazione pari a +2,4% per entrambe (da +1,9% per tutte e due le ripartizioni).

Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti l’inflazione più elevata si osserva a Catania e Genova (+3,6% per entrambe), Reggio Emilia e Trieste (+3,2% per tutte e due), mentre le variazioni tendenziali più contenute si osservano a Torino e Venezia (+2,1% per entrambe) e ad Ancona (+1,8%).

Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA)

Le divisioni di spesa

A settembre, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra un aumento dell’1,3% su base mensile e del 2,9% su base annua, da +2,5% di agosto.

L’accelerazione dell’IPCA si deve a ragioni analoghe a quelle che spiegano quella del NIC. L’inflazione registrata dall’IPCA rimane però più ampia di quella del NIC a causa per lo più dei prezzi di Abbigliamento e calzature, la cui crescita rimane sostenuta (da +2,4% di agosto a +3,0%) e accelera, poiché il loro aumento congiunturale (+26,1%), dovuto alla fine dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto e che spiega l’aumento dell’indice generale rispetto ad agosto, è più ampio di quello di settembre 2020 (+25,3%).

In particolare accelerano su base annua, oltre a quelli di Abbigliamento e calzature, i prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +0,9% di agosto a +1,1%), di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +9,6% a +9,7%), dei Servizi sanitari e spese per la salute (da +0,1% a +1,2%), dei Trasporti (da +5,3% a +7,0%) e dei Servizi ricettivi e di ristorazione (da +2,3% a +2,8%), mentre registrano un’inversione di tendenza i prezzi di Ricreazione, spettacoli e cultura (da -0,5% a +0,6%).

Gli aggregati speciali

Con riferimento agli aggregati speciali dell’IPCA, rallentano i prezzi dei beni, pur confermando una crescita sostenuta (da +4,3% a +4,1%) e accelerano quelli dei servizi (che passano da +0,7% a +1,3%).

Nell’ambito dei beni, registrano un’accelerazione i prezzi dell’Energia (da +20,0% a +20,5%) a causa di quelli dei Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti (da +17,1% di agosto a +18,0%) mentre la crescita dei prezzi di Elettricità, gas e combustibili solidi passa da +23,4% a +23,3%. Accelerano anche i prezzi dei Beni alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi (da +0,8% a +1,0%) e dei Beni durevoli (da +0,7% a +1,2%).

L’accelerazione dei prezzi dei servizi è dovuta prevalentemente a quella dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (che invertono la tendenza da -0,4% a +2,0%; -3,2% sul mese) e, in misura minore, di quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,7% a +2,1%; -0,5% rispetto ad agosto) e dei Servizi vari (da +0,4% a +0,9%; +0,1 la variazione congiunturale).

Accelerano a +1,4% sia l’inflazione della componente di fondo calcolata al netto di energia e alimentari freschi (da +0,9%), sia quella al netto dell’energia, degli alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi (da +0,8%), sia quella al netto dei soli beni energetici (da +0,9%).

Le stime preliminari e definitive delle variazioni congiunturali e tendenziali degli indici generali NIC e IPCA relative al mese di settembre 2021 sono messe a confronto per valutare l’eventuale revisione intercorsa e, quindi, l’accuratezza della stima preliminare.

Per un’analisi più ampia dell’accuratezza e una descrizione della metodologia della stima provvisoria dell’inflazione si rimanda alla nota metodologica allegata al comunicato.