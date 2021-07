Prezzi al consumo, Istat: inflazione resta ma settori ripartono

A giugno, l’inflazione è sostenuta ancora prevalentemente dai prezzi dei Beni energetici, regolamentati e non. Alcuni segnali di lieve ripresa si manifestano però anche in altri comparti merceologici, con i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona che tornano a crescere e con quelli degli Alimentari lavorati che attenuano il calo registrato nel mese precedente: solo l’ulteriore flessione dei prezzi sia dei Servizi relativi ai trasporti (con quelli del Trasporto aereo ancora in forte calo) sia degli Alimentari non lavorati (principalmente della Frutta fresca) ne contengono gli effetti, confermando la crescita dell’indice generale dei prezzi al consumo già registrata a maggio.

Nel mese di giugno, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,1% su base mensile e dell’1,3% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare.

■ L’inflazione continua a essere dovuta soprattutto alla crescita sostenuta dei prezzi dei Beni energetici (che accelerano lievemente da +13,8% di maggio a +14,1%) sia della componente regolamentata (da +16,8% a +16,9%) sia di quella non regolamentata (da +12,6% a +12,8%). Sono poi da segnalare, da un lato, la ripresa della crescita dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da una variazione tendenziale nulla a +1,0%) e l’attenuarsi della flessione di quelli degli Alimentari lavorati (da -1,1% a -0,4%), e dall’altro i cali più marcati dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da -0,4% a -1,1%) e di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,2% a -1,4%).

■ L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe da +0,2% di maggio a +0,3%.

■ Il lieve aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente alla crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+0,9%), dei Beni energetici non regolamentati e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,7% per entrambi), solo in parte compensata dalla flessione dei prezzi degli Alimentari non lavorati (-1,3%) e dei Servizi relativi alle comunicazioni (-0,5%).

■ L’inflazione acquisita per il 2021 è pari a +1,3% per l’indice generale e a +0,6% per la componente di fondo.

■ I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano una flessione meno ampia (da -0,9% a -0,7%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano (da +1,4% a +1,6%).

■ L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell’1,3% su base annua (da +1,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare.

■ L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell’1,4% su base annua.

■ Nell’approfondimento si analizza l’impatto che l’inflazione, misurata dall’IPCA, ha avuto nell’ultimo semestre sulle famiglie distinte per livelli di consumo.

LE DIVISIONI DI SPESA

A giugno la dinamica tendenziale del NIC è dovuta prevalentemente alla crescita dei prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (stabili a +5,9%), di quelli dei Trasporti (in lieve rallentamento da +4,8% a +4,5%) e, in misura minore, dei Servizi ricettivi e di ristorazione (in accelerazione da +0,1% a +1,5%). Tali andamenti sono solo in misura limitata compensati dalla diminuzione dei prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da -0,7% a -0,6%) e di quelli della Ricreazione, spettacoli e cultura (che invertono la tendenza da +0,2% di maggio a -0,4%).

Pertanto, i contributi all’inflazione generale delle variazioni dei prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili e dei Trasporti, sommati insieme, sono pari a 1,159 punti percentuali. I contributi negativi vengono dalle Comunicazioni (-0,072), dai Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,063), dall’Istruzione (-0,038) e da Ricreazione, spettacoli e cultura (-0,024).

LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

A giugno la dinamica tendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (stabile a +1,3%) si deve in prevalenza ai prezzi dei beni (+1,9% come a maggio), mentre quelli dei servizi registrano una crescita contenuta ma in lieve accelerazione (da +0,4% a +0,6%). Il differenziale inflazionistico tra servizi e beni scende a -1,3 punti percentuali (da -1,5 del mese precedente).

La crescita dei prezzi dei beni è dovuta a quelli dei Beni energetici (che aumentano del 14,1%, da +13,8% di maggio; +0,5% la variazione congiunturale) per effetto dei Beni energetici regolamentati (i cui prezzi confermano una crescita sostenuta e pari a +16,9%, da +16,8% osservato nel mese precedente, con una variazione congiunturale nulla) e di quelli dei Beni energetici non regolamentati (da +12,6% a +12,8%; +0,7% rispetto a maggio). Per quest’ultima tipologia di prodotto accelerano ulteriormente i prezzi del Gasolio per i mezzi di trasporto (da +15,1% a +15,6%; +0,9% il congiunturale), quelli della Benzina (da +16,1% di maggio a +16,2%; +0,8% rispetto al mese precedente), quelli degli Altri carburanti (da +9,2% a +9,9%; -0,2% rispetto a maggio) e dell’Energia elettrica mercato libero (da +9,0% a +9,1%; +0,3% il congiunturale), mentre decelerano i prezzi del Gasolio per riscaldamento (da +16,3% a +14,2%; +1,3% su base mensile).

I prezzi dei Beni alimentari registrano una flessione meno ampia da -0,8% a -0,7% a causa degli andamenti contrapposti dei prezzi degli Alimentari lavorati la cui variazione passa da -1,1% di maggio a -0,4% (+0,2% il congiunturale), mentre i prezzi degli Alimentari non lavorati diminuiscono in misura maggiore (da -0,4% a -1,1%; -1,3% sul mese) a causa prevalentemente dell’andamento dei prezzi di Frutta fresca o refrigerata (da -1,9% a -5,1%; -3,2% il congiunturale), diversamente dalla variazione dei prezzi dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate che rimane pressoché stabile (da -2,0% a -2,1%; -3,7% rispetto a maggio).

Con riferimento ai prezzi dei servizi, la lieve accelerazione su base annua (da +0,4% a +0,6%; +0,4% la variazione congiunturale) è dovuta per lo più ai prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da una variazione nulla a +1,0%; +0,7% su base mensile) solo parzialmente compensata dalla flessione più marcata dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,2% a -1,4%; +0,9% il congiunturale); per quest’ultimo aggregato da segnalare la decelerazione dei prezzi del Trasporto passeggeri su rotaia (da +9,4% a +5,9%; +1,1% rispetto a maggio) e la flessione meno marcata del Trasporto aereo passeggeri (da -14,8% a -14,1%; +13,3% su base mensile).

I DATI DEL TERRITORIO

A giugno i prezzi crescono in tutte le ripartizioni geografiche, confermandosi al di sopra del dato nazionale nelle Isole (in accelerazione da +1,6% a +1,7%), al Sud (con una crescita meno marcata da +1,7% di maggio a +1,6%) e nel Nord-Est (in rallentamento da +1,6% a +1,5%), con il Nord-Ovest e il Centro che, invece, si posizionano al di sotto ma con un’inflazione in lieve accelerazione e pari a +1,1% (rispettivamente da +1,0% e +0,9% di maggio).

Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti l’inflazione più elevata si osserva ancora a Bolzano (+2,3%), a Catania (+2,1%) e Catanzaro (+2,0%), mentre le variazioni tendenziali più contenute si registrano a Firenze (+0,3%), Brescia (+0,5%), Torino e Venezia (entrambe +0,8%).