Prezzi al consumo, Istat: torna a crescere inflazione a causa beni energetici

Nel 2021, dopo la flessione del 2020 (-0,2%), i prezzi al consumo tornano a crescere in media d’anno (+1,9%), registrando l’aumento più ampio dal 2012 (+3,0%). La ripresa dell’inflazione nel 2021 è essenzialmente trainata dall’andamento dei prezzi degli Energetici (+14,1%), diminuiti invece dell’8,4% nel 2020. Al netto di questi beni, nel 2021, la crescita dei prezzi al consumo è la stessa registrata nell’anno precedente (+0,7%). L’inflazione acquisita o trascinamento per il 2022 (cioè la crescita media che si avrebbe nell’anno se i prezzi rimanessero stabili fino a dicembre) è pari a +1,8%, diversamente da quanto accaduto per il 2021, quando fu -0,1%.

Nel mese di dicembre 2021 , si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,4 % su base mensile e d el 3,9 % su base annua ( da +3,7% di novembre ) , confermando la stima preliminare .

■ In media, nel 2021 i prezzi al consumo registrano una crescita pari a +1,9 % (-0,2% nell’anno precedente). L ’“inflazione di fondo”, al netto degli energe tici e degli alimentari freschi, è pari a +0,8 % (+0,5% nel 2020 ) e al netto dei soli energetici a +0,7% (come nell’anno precedente) . Per i dati annuali cfr. pag. 8 .

■ L ’ulteriore accelerazione dell’inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni alimentari , sia lavorati (da +1,4% di novembre a +2,0%) sia non lavorati (da +1,5% a +3,6%) , a quelli dei Beni durevoli (da +0,4% a +0,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,9% a +2,3%); i prezzi dei Beni energetici continuano a crescere in misura molto sostenuta , pur rallentando (da +30,7 % a + 29,1%), a causa di quelli de lla componente non regolamentata ( da +24,3% a +22,0 %), mentre la crescita dei prezzi della componente regolamentata rimane pressoché stabile (da +41,8% a +41,9% ).

■ L ’“inflazione di fondo”, al netto degli energe tici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano rispettivamente a +1,5% e a +1,6% (entrambe da +1,3% di novembre).

■ L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto , per lo più, da un lato ai prezzi dagli A limentari non lavorati (+1,1%) e dei Beni durevoli (+0,6%), dall’altr o alla crescita, a causa di fattori stagionali, dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+ 1,9 %) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona ( +0,8 % ).

■ I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della cas a e della persona raddoppiano la loro crescita da +1,2% a +2,4 % , mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano da +3,7% a +4,0% .

■ L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA ) aumenta dello 0,5% su base mensile e del 4,2% su base annua (da +3,9% di novembre) , confermando la sti m a preli minare . La variazione media annua del 2021 è pari a +1,9% (-0,1% nel 2020). Per i dati annuali cfr. pag. 14.

■ L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ( FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0, 5 % su base mensile e del 3,8 % rispetto a dicembre 2020 . La variazione me dia annua del 2021 è pari a +1,9 % ( era -0,3 % n el 2020 ).

LE DIVISIONI DI SPESA

A dicembre l’accelerazione della crescita tendenziale dei prezzi al consumo si deve prevalentemente ai prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (che passano da +1,5% a +2,9%), a quelli di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +14,1% a +14,4%) e ai prezzidei Servizi ricettivi e di ristorazione (da +2,7% a +3,5%), mentre i prezzi dei Trasporti rallentano, pur mantenendo una crescita sostenuta (da +10,5% a +9,6%).

In termini di contributi, l’inflazione è quindi dovutaprincipalmente ai prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (1,611 punti percentuali) e dei Trasporti (1,210) e, in misura minore, dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (0,544) e dei Servizi ricettivi e di ristorazione (0,289). I contributi negativi vengono dai prezzi delle Comunicazioni (-0,069) e dell’Istruzione (-0,005).

LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

A dicembre l’accelerazione tendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (da +3,7% di novembre a +3,9%) si deve ai prezzi dei beni (la cui crescita passa da +5,1% a +5,5%), mentre quelli dei servizi confermano l’aumento su base annua registrato nel mese precedente (+1,7%); il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e i prezzi dei beni rimane negativo (-3,8 punti percentuali), ampliandosi rispetto a quello registrato a novembre (-3,4).

L’accelerazione dei prezzi dei beni è imputabile a quellidei Beni alimentari (da +1,3% di novembre a +2,6%; +0,6% sul mese) a causa dei prezzi sia degli Alimentari lavorati (che passano da +1,4% a +2,0%; +0,2% il congiunturale) sia degli Alimentari non lavorati (da +1,5% a +3,6%; +1,1% rispetto a novembre). In particolare i prezzi di questi ultimi accelerano per l’andamento sia dei prezzi della Frutta fresca e refrigerata (la cui crescita passa da +2,1% a +4,2%; -0,5% il congiunturale) sia di quelli dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (che invertono la tendenza da -1,1% a +7,2%; +5,1% rispetto a novembre).

I prezzi dei Beni energetici, pur mantenendo una crescita sostenuta, rallentano (da +30,7% a +29,1%; zero il congiunturale), a causa di quelli della componente non regolamentata (la cui crescita passa da +24,3% a +22,0%; nulla la variazione su base mensile); in particolare, rallentano i prezzi del Gasolio per i mezzi di trasporto (da +27,9% a +23,0%; -1,1% rispetto a novembre), quelli della Benzina (da +25,3 % a +21,3%; -1,0% sul mese), quelli degli Altri carburanti (da +45,8% a +45,3%; +1,1% la variazione congiunturale) e del Gasolio per riscaldamento (da +26,8% a +21,2%; -1,3% su base mensile), mentre accelerano i prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (da +23,0% a +26,4%; +3,2% il congiunturale). I prezzi della componente regolamentata dei Beni energetici continuano a crescere in modo molto sostenuto (da +41,8% a +41,9%).

L’accelerazione su base annua dei prezzi dei Beni durevoli (da +0,4% di novembre a +0,8%; +0,6% su mese) si deve sia all’ampliarsi della crescita dei prezzi delle Automobili (da +2,2% a +2,4%; +0,5% il congiunturale), dei Beni durevoli per ricreazione all’aperto (da +4,5% a +5,1%; +0,7% rispetto a novembre) e dei prodotti di Gioielleria ed orologeria (da +1,6% a +2,0%; +0,2% sul mese), sia alla flessione meno ampia dei prezzi degli Apparecchi telefonici e telefax (da -9,8% a -8,8%; +0,2% su mese) e degli Apparecchi per il trattamento dell’informazione (da -11,3% a -5,8%; +4,7% il congiunturale). Di segno opposto la dinamica dei prezzi degli Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (da +1,1% a -1,1%; -0,7% su mese).

Nei servizi accelerano i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,9% di novembre a +2,3%; +0,8 sul mese), a causa dei prezzi degli Alberghi, motel, pensioni e simili (che passano da +4,3% a +6,8%; -0,3% il congiunturale) e dei Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili (da +6,7% a +9,8%; +3,3% rispetto a novembre), mentre registrano una flessione più ampia quelli dei Pacchetti vacanza (da -2,8% a -6,4%; +14,1% sul mese).

È stabile invece la crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+3,6%; +1,9% il congiunturale) per effetto di andamenti opposti: da un lato i prezzi del Trasporto aereo passeggeri accelerano (da +44,2% a +49,2%; +30,3% su base mensile a causa per lo più di fattori stagionali) e quelli delle Assicurazioni sui mezzi di trasporto hanno un calo meno ampio (da -1,9% a -1,5%; zero la variazione congiunturale); dall’altro rallentano i prezzi del Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (da +6,8% a +4,2%; +1,1% sul mese) e registrano una flessione più ampia quelli del Trasporto passeggeri su rotaia (da -3,8% a -4,5%; +1,2% il congiunturale).

I DATI DEL TERRITORIO

A dicembre 2021, l’inflazione accelera in tutte le ripartizioni geografiche (Figura 5), confermandosi al di sopra del dato nazionale nelle Isole (da +4,4% di novembre a +4,5%), al Sud (da +3,9% a +4,1%) e nelNord-Est (da +3,8% a +4,0%), mentre il Centro registra lo stesso dato nazionale (+3,9%, da +3,5% di novembre) e il Nord-Ovest si posiziona al di sotto (da +3,4% a +3,5%).

Tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome e tra i comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti (Figura 6) l’inflazione più elevata si osserva a Catania e Trieste (+5,0% per entrambe), mentre le variazioni tendenziali più contenute si registrano a Milano (+3,2%) e Torino (+3,1%).