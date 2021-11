Prezzi alimentari, Filiera Italia: Grave e ingannevole pubblicizzare abbassamento prezzi su pelle filiera agroalimentare Italiana

“Grave e irresponsabile ergersi a paladini antinflazione dichiarando, attraverso campagne mediatiche, che si abbasseranno ulteriormente i prezzi di vendita, in un momento difficile per tutti, in cui le filiere agroalimentari italiane vanno incontro ad un aumento di tutti i principali costi di produzione” dichiara Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia riferendosi alle campagne stampa di alcune catene della GDO sull’abbassamento dei prezzi al consumo. “È facile farlo disinteressandosi completamente delle filiere agroalimentari del nostro Paese - prosegue il consigliere - in cui agricoltori e industrie di trasformazione sono penalizzati da un aumento dei prezzi dell'energia e di altri fattori che costringono molte delle aziende alimentari e delle aziende agricole a chiudere senza un giusto riconoscimento”. E continua Scordamaglia “Facile per quelle catene distributive che sostituiscono prodotti italiani con prodotti provenienti dall'estero a più basso prezzo”. “Auspichiamo che i consumatori non cadano in questa trappola - dicono da Filiera Italia - e capiscano che il riconoscimento di un prezzo giusto consente di mantenere delle filiere nazionali in cui l’origine italiana è da sempre garanzia di maggiore qualità, sicurezza e sostenibilità”. E concludono “Fortunatamente entreranno presto in vigore le nuove regole sulle pratiche commerciali sleali che prevedono sanzioni estremamente elevate da parte dell’autorità competente (ICQRF) verso chi, come queste catene, incentiva il sottocosto, approfitta della posizione dominante e penalizza con le filiere agroalimentari italiane anche il nostro consumatore.”

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK